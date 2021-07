Conseils de lecture - 5 BD et manga à lire sans attendre - IDBOOX

On vous propose de lire 5 BD intrigantes et instructives. Au menu de ces nouveaux conseils de lecture : une plongée avec le capitaine Nemo, une rencontre avec une jeune sorcière, une réflexion sur l’urgence climatique, un sauvetage de l’humanité et une guerre des clans en Mongolie.

Les sortilèges de Zora T1 par Judith Peignen et Ariane Delrieu (Vents d’Ouest)

A propos de la BD

Zora est une pétillante sorcière de 12 ans qui vit, avec sa grand-mère Babouchka, sur le toit d’un immeuble parisien. Victimes de la chasse aux sorcières, elles ont trouvé refuge dans une étrange maison, invisible aux yeux des Nonsorciers et entourée d’un immense jardin magique qui les protège de tous dangers.

La vie pourrait être douce mais entre la jeune fille et son aïeul : c’est la guerre. Babouchka n’aspire qu’à une chose que sa petite fille ait une vie normale, une vie dans le monde des Nonsorciers.

Zora refuse de céder, elle, ce qu’elle veut, c’est être une sorcière ! Partir à l’aventure, sauver le monde, avoir une existence survoltée pleine de monstres, de périls et de dangers ! Malheureusement, sa grand-mère use de ses pouvoirs pour l’envoyer, contre son gré, au collège du coin…

Loin des sortilèges et des potions, Zora découvre les histoires d’amitié, le besoin d’indépendance, les moqueries des camarades, les élans amoureux. Mais ces nouvelles expériences ont un prix que Zora n’est pas prête à payer : la magie. Une attitude qui risque de mettre en danger toute la communauté des sorcières…

Ce qu’on en pense

BD plutôt à destination d’un public jeune, on y découvre une version mignonne de la sorcellerie avec une jeune sorcière qui va devoir vivre comme les autres non sorciers contre son gré.

Malgré son absence de pouvoirs à cause du sort porté par sa grand-mère, elle finira par faire la rencontre d’une autre sorcière avec qui elle va se lier d’amitié et libérer à nouveau ses pouvoirs.

Ce tome pilote est une sympathique base de sorcellerie pour enfants qui mérite le coup d’œil et qui jouit de très jolis dessins et couleurs.

Pour vous procurer la BD papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

Nautilus T1 par Mathieu Mariolle et Guénaël Grabowski (Glénat)

A propos de la BD

Kimball O’Hara est un agent des services secrets britanniques au destin bouleversé un soir de l’année 1899 à Bombay… La filature d’un agent russe l’a mené sur un paquebot du gouvernement anglais qui sera victime d’un attentat quelques instants après son arrivée.

Dans le chaos général, il est désigné coupable du drame. Pour prouver son innocence, désamorcer les tensions diplomatiques et espérer un jour revoir son fils, Kim va devoir récupérer des documents secrets restés dans l’épave du bateau tombée au fond de la baie.

Malheureusement, aucun homme n’est capable de s’enfoncer aussi profondément dans les fonds marins.

Aucun, sauf peut-être un seul, son nom est Némo. Fuyant les autorités indiennes, Kim se met en quête de ce personnage légendaire à qui appartient le sous-marin le plus performant de tous les temps : le Nautilus…

Ce qu’on en pense

Vous l’aurez compris avec le titre de la BD, nous allons partir à la rencontre des légendes de Jules Verne avec le Nautilus et donc par extension le capitaine Nemo.

Mais avant que ce mythique sous-marin et son principal maître à bord n’interviennent dans notre récit, il va falloir les retrouver pour espérer empêcher la tenue imminente d’une guerre qui semble inévitable et malheureusement injustifiée.

L’aventure très dynamique qui nous est offerte me donne très envie de voir où la suite de l’histoire va nous emmener car ce tome pilote est pour moi une très bonne réussite riche en personnages charismatiques !

Pour vous procurer la BD papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

Urgence climatique par Ivar Ekeland et Etienne Lécroart (Casterman)

A propos de la BD

Février 2020, Étienne Lécroart fait un rêve étrange et effrayant, qui traduit les craintes que lui inspire le réchauffement climatique : les générations futures sont en réel danger ! Il s’en ouvre à son ami Ivar Ekeland, mathématicien, économiste et philosophe, qui s’intéresse de près à la question.

En faisant intervenir des spécialistes de diverses disciplines et des acteurs de terrain, tous deux font le point sur la situation actuelle et montrent que l’avenir reste ouvert : les moyens d’action sont là, encore faut-il avoir le courage de s’en servir !

Ce qu’on en pense

Sans surprise et comme son nom l’indique, cette BD fait le bilan catastrophique de l’urgence climatique à laquelle nous faisons face et qui va être désastreuse au fur et à mesure des années.

Le récit étant écrit en pleine pandémie, on retrouve également diverses comparaisons et mentions du COVID dans les pages de l’ouvrage.

Riche en données et informations, il peut être un excellent ouvrage d’explication pour les plus jeunes des problèmes environnementaux auxquels nous nous confrontons.

Pour vous procurer la BD papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici



Terrarium T1 par Yuna Hirasawa (Glénat)

A propos de la BD

Chico la technologue d’investigation et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n’était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d’heure en heure ?

“Combien de centaines d’années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs ?” C’est la question soulevée par ce récit d’aventure SF crépusculaire.

Ce qu’on en pense

Manga situé dans un monde post apocalyptique, il nous laisse plein d’interrogations à la fin sur comment nous en sommes arrivés à ce stade et quelle est vraiment la quête qui pousse les deux jeunes frère (un robot) et sœur (une humaine) à voyager de par le monde.

Ensemble, ils vont chercher le noyau de robots afin de reconstituer « la clé de maman » et sauver l’humanité.

Comment et pourquoi ? On ne sait pas encore mais en tout cas, la curiosité me poussera très clairement à récupérer les réponses à ces questions dans les tomes suivants. Ce tome pilote très intéressant et aux forts accents de science-fiction vaut le coup d’œil.

Pour vous procurer la BD papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici



Fenrir T1 par Chugaku Akamatsu et Mioko Ohnishi (Casterman)

A propos de la BD

Dans l’immensité de la steppe, Temüjin lutte pour la survie des siens. Jadis respecté, son clan est aujourd’hui la proie des appétits des autres nomades : le fort prospère, le faible disparaît.

Comment briser cette spirale de guerres incessantes ? Un homme pourrait-il se dresser et unifier sous sa bannière tous les clans de la steppe ? La réponse se trouve peut-être au fond d’un lac où, murmurent les anciens, dort « celui qui fait trembler la terre ».

Ce qu’on en pense

Ce manga nous emmène du côté de la Mongolie, une terre rarement exploitée dans les univers de l’imaginaire au final. Le rythme soutenu nous plonge au cœur d’une intrigue de terribles guerres de clans.

En parallèle de cela, on fera la connaissance d’une étrange être enfouie au cœur du lac, qui semble être venue du ciel et qui grâce à notre héros sera libérée. Voilà donc l’aspect mythologie auquel renvoie le titre de l’œuvre. Fenrir mérite qu’on y jette un œil ne serait-ce que pour découvrir la culture mongole.

Pour vous procurer la BD papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? D’autres idées de livres ici