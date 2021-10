Conseils de lecture BD et Manga - Parasite Reversi, Rick & Morty présentent, Pour le pire - IDBOOX

On a lu Parasite Reversi, Rick & Morty présentent , Pour le pire. Trois comics et mangas à découvrir pour un moment de détente !

Rick & Morty présentent T1 par un panel d’auteurs (HiComics)

A propos de la BD

Puisqu’on n’en a jamais assez, Rick & Morty reviennent pour de nouvelles aventures, mais cette fois-ci, ils ne sont pas seuls : place aux personnages qui ont fait les plus belles heures de la série !

Oubliez tout ce que vous avez vu sur les super-héros et partez en mission secrète avec Les Revancheurs. Découvrez Gary Fatigué sous un jour nouveau (Jerry approuve), et plongez dans le passé tourmenté de Krompulos Michael, l’assassin qui aime vraiment, vraiment tuer. Après ça, rien de tel que des retrouvailles avec Rick-ornichon, de retour pour le meilleur et surtout pour le pire…

Ce qu’on en pense

Honnêtement, je ne me lasse jamais des aventures de Rick & Morty que ça soit en BD et surtout en anime.

Ici, l’accent est mis sur certains personnages mythiques de la série comme mentionné dans le synopsis ci-dessus. L’épisode mythique de Pickle Rick (ou Rick-ornichon en français) est également reproduit sur papier ici. Bref, Rick & Morty : valeur sûre mais surtout pour ceux qui sont déjà familiers avec l’univers de base pour cette série de BD spéciale inaugurée avec ce tome pilote !

Pour le pire T1-3 par Taro Nogizaka (Glénat Manga)

A propos de la BD

“Le clown de Shinagawa” avait défrayé la chronique lors de son arrestation : cette tueuse en série corpulente, déguisée en clown, avait découpé et caché les corps de ses victimes… Pour aider l’enfant d’une victime à retrouver la tête de son père, Arata Natsume, assistant social, va la rencontrer. Mais contre toute attente, une frêle et fragile jeune fille arrive en face de lui. Est-elle vraiment un monstre sanguinaire ? Pour le savoir, Arata va devoir se livrer à un jeu dangereux en se prétendant amoureux d’elle…

Ce qu’on en pense

Un récit vraiment pas banal nous est offert ici avec un thriller surprenant pour retrouver la tête d’un cadavre.

Notre héros assistant social va vraiment aller jusqu’au bout des choses pour tenter de retrouver la tête du père du gamin qui vient lui demander de l’aide. Face à lui une serial killeuse manipulatrice en route vers la peine de mort.

Entre la meurtrière et Arata, une relation des plus ahurissantes va être mise en place et clairement, le suspens nous interroge sur jusqu’où tout cela ira ! Amateurs de thrillers, voilà une intéressante lecture proposée ici !

Parasite Reversi par Moare Ohta et Hitoshi Iwaaki (Glénat Manga)

A propos de la BD

Fukami est un inspecteur de police à qui on ne la fait pas. Chargé d’enquêter sur une véritable boucherie de morceaux de cadavres, il sent tout de suite que quelque chose cloche avec Tatsuki, son jeune témoin. Il est trop calme, bien trop calme. Et il a des raisons d’être calme, ce garçon, quand on connaît sa famille…



En parallèle aux aventures de Miggy et Shinichi, une autre lutte pour la survie avait lieu ! Moare Ohta qui avait réalisé un hommage très réussi à la série dans le recueil de nouvelles Neo Parasite, reprend là l’univers de Hitoshi Iwaaki pour le retravailler à sa sauce.

Ses illustrations sont modernes, tous en reprenant les caractéristiques des personnages de l’œuvre originale. Un délice à goûter juste après avoir dévoré les 8 tomes de la série originelle.

Ce qu’on en pense

Parasite Reversi est un spin-off de la série Parasite mais il n’est nullement nécessaire d’avoir lu la première pour comprendre ce manga.

Dans ce récit très sombre, des parasites ont infecté la société humaine et sont bien décidés à drastiquement en réduire son nombre.

En prenant possession des corps de leurs hôtes, ils peuvent aussi transformer leurs membres en puissants outils tranchants permettant littéralement de faire des découpes de bouchers en une poignée de secondes !

Face à cet amas de cadavres qui se présente, une grande enquête policière va se mettre en place et un petit nombre de protagonistes divers et variés viendra se greffer au récit. Une intéressante lecture pour les amateurs du genre !

