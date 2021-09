Conseils de lecture BD et mangas pour bien finir le mois de septembre - IDBOOX

Voici une sélection de BD et mangas à lire sans modération pour bien terminer ce mois de septembre. Il y en a pour tous les goûts, amusez-vous !

Undead Unluck T1 par Yoshifumi Totsuka (Kana)

A propos de la BD

Alors que Fûko, une jeune fille introvertie, est déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté apparaît devant elle. Il s’agit d’un Undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille afin de mourir.

Cependant, ils vont très vite subir les attaques des membres d’une mystérieuse organisation répondant au nom de « l’Union »…

Ce qu’on en pense

Bien que le manga soit catégorisé comme shônen, on retrouve des éléments inédits à ce genre (de ce que j’ai pu lire jusqu’à présent) qui est si souvent sans surprise.

Ce duo improbable et loufoque promet de nous emmener dans une vague d’aventures folles. Undead est immortel mais ne rêve que d’une chose : mourir.

Unluck a aussi exprimé le désir de mourir car tous ceux qui la touchent subissent le mauvais sort mais il était hors de question pour Undead de la laisser faire tant que lui ne parviendrait pas à trouver la mort.

Bref, vous l’aurez compris, en théorie, si Undead et Unluck se touchent suffisamment longtemps, Undead devrait arriver à enfin mourir. Bien évidemment, ça ne va pas être aussi simple et une vague d’adversaires va notamment venir contrecarrer les plans de notre couple de protagonistes.

Bourré d’humour et de propos grivois, Undead Unluck est une lecture à suivre en cette rentrée 2021 !



Phobos T1 par Victor Dixen et Eduardo Francisco (Glénat BD)

A propos de la BD

Six filles. Six garçons. Six minutes pour se rencontrer. L’éternité pour s’aimer.

Ils veulent marquer l’histoire avec un grand H.

Ils sont six filles et six garçons, dans les deux compartiments séparés d’un même vaisseau spatial. Ils ont six minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l’œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l’émission de speed-dating la plus folle de l’Histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars.

Elle veut trouver l’amour avec un grand A.

Léonor, orpheline de dix-huit ans, est l’une des six élues. Elle a signé pour la gloire. Elle a signé pour l’amour. Elle a signé pour un aller sans retour…

Ce qu’on en pense

Enorme coup de cœur pour cette BD, je ne suis donc pas surpris que ce soit tiré d’une série de romans à succès.

Malgré son petit nombre de pages, l’œuvre a su me hyper d’entrée de jeu. Tellement d’éléments sont rassemblés en une histoire pour en faire quelque chose de grandiose : exploration spatiale, speed dating d’un genre inédit et bien évidemment pour couronner le tout : de la conspiration, des meurtres pour masquer tout ça et plein d’autres choses géniales.

Bref, Phobos c’est un très grand oui, foncez sans hésiter et préparez-vous à vivre une belle saga !

Locke & Key – Ciel et Terre par Joe Hill et Gabriel Rodriguez (HiComics)

A propos de la BD

En trois histoires courtes, les deux maîtres du Manoir Keyhouse, Joe Hill et Gabriel Rodriguez, vous invitent à un voyage dans le temps et l’espace, et lèvent le voile sur les mystères qui entourent les clés et la famille Locke :

Open the Moon!

Nommée au Eisner Award 2012 de la meilleure histoire courte



Retrouvez la famille Locke le temps d’une nuit d’été aussi tragique que magique, où une nouvelle clé révèle un pouvoir fantastique : celui d’ouvrir la Lune…

Grindhouse!

Des gangsters s’attaquent à la famille Locke, sans savoir que Keyhouse recèle de mystères bien plus redoutables qu’eux… Une histoire grinçante et pleine de suspens, et un habile clin d’œil aux romans noirs et aux films de série B.

In the Can

Où l’on prend quelques nouvelles de Bode, Kinsey et Tyler Locke.

Ce qu’on en pense

Je suis mitigé sur cette œuvre compilation. La BD en apparence fait une taille plutôt correcte mais on retrouve de trop nombreuses pages bonus assez peu utiles. On aurait préféré les voir remplacées par une ou deux histoires supplémentaires.

Chaque histoire est plutôt intéressante mais souvent malheureusement trop courte. Bref, l’ensemble est de bonne qualité mais porteur d’une grande frustration. N’hésitez en tout cas pas à jeter un œil à la série sur Netflix du même nom !

