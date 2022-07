Conseils de lecture BD – RUR, Waco Horror, Overseas Highway, Space Connexion, ReV

On a lu cinq BD de qualité chez Glénat. Laissez-nous vous présenter tout cela.

Voici nos avis de lecture sur R.U.R. Le soulèvement des robots par Katerina Cupova et Karel Capek. ReV par Edouard Cour . Waco Horror par Lisa Lugrin, Clément Xacier, Stéphane Soularue . Overseas Highway par Fred Druart et Guillaume Gueraud . Space Connexion T1 par El Diablo et Romain Baudy.

R.U.R. Le soulèvement des robots

A propos de la BD

Isolée sur une île, l’usine R.U.R. s’est lancée dans la production d’êtres humains artificiels. Semblables à des androïdes, ces « robots » performants et dénués de tout sentiment sont censés libérer enfin l’Homme du travail ! Un rêve pour le directeur, une abomination pour Helena qui découvre ces créatures avec effroi en visitant les chaînes de production. Troublée par leur aspect humanoïde, cette jeune femme a un mauvais pressentiment. Les robots sont-ils aussi insensibles qu’on le pense ?

Méconnaissant l’amour, ignorant la mort, la fatigue ou l’ennui, ils finissent cependant par ressentir la douleur après une nouvelle programmation ! Imperturbables, ils continuent néanmoins d’obéir aveuglément… Les années passent et les inquiétudes d’Helena persistent alors que la Société s’est désormais habituée aux robots.

Devenus indispensables, leur nombre augmente. Mais vont-ils rester impassibles longtemps ? Ressentent-ils des émotions, des passions, de la haine ? Tandis qu’une rébellion des robots aussi inattendue que brutale s’annonce, leurs créateurs se retrouvent pris au piège dans leur propre usine. L’Humanité vit-elle ses dernières heures face à une nouvelle ère des robots ?

Ce qu’on en pense

Cette BD nous présente un soulèvement des machines dans un style graphique vraiment sublime. Mais c’est pour moi, surtout la couleur qui est la principale qualité du titre.

La palette de couleurs qui est employée ici est grandiose. Le récit est touchant. Dans une société où la technologie est de plus en plus présente, l’histoire qui est ici racontée semble presque plausible dans un futur proche. Une lecture que je recommande sans aucun souci !

ReV

A propos de la BD

Dans un futur indéterminé, s’est développé un monde virtuel façonné par les songes de ses utilisateurs : ReV. Gladis, débutante, décide de tenter l’expérience de ce nouveau jeu vidéo unique en son genre. Dès sa première partie, elle rencontre Mr_iO, un joueur vétéran qui se propose de l’accompagner dans son périple. Gladis accepte… et c’est parti pour son tout premier parcours dans ReV !

Des profondeurs d’une forêt sombre et mystérieuse aux couloirs oppressants d’un hôtel hors du temps, elle va vivre une odyssée étrange et métaphorique, et apprendre à s’extirper de situations parfois difficiles, souvent troublantes. À ses côtés, Mr_iO se montre bon guide et n’influence pas l’expérience de Gladis, son objectif est tout autre… Mais qui sait jusqu’où le voyage de notre héroïne va les mener ?

Ce qu’on en pense

J’ai été époustouflé par la qualité graphique et scénaristique de cet ouvrage. Quel bonheur de le lire et le parcourir pour plonger dans cet univers de réalité virtuelle étrange.

Que ce soit le choix des couleurs ou les designs des personnages, j’ai été absolument conquis. Véritable récit onirique, on ne sait pas trop où on va mais le voyage qui nous est proposé est incroyable. Une des pépites de l’année 2022 selon moi où dès la couverture j’ai été conquis.

Waco Horror

A propos de la BD

1916, Dans une Amérique encore ségrégationniste, Elizabeth Freeman est une suffragette énergique connue pour ses conférences médiatiques et son engagement en faveur des droits des femmes. Tout aussi combatif, son ami le sociologue afro-américain W. E. B. Du Bois, qui lutte pour les droits civiques et l’égalité, s’inquiète de la disparition troublante de Jesse, un adolescent qui travaillait dans les champs de coton à Waco, au Texas.

Après avoir été interrogé par le shérif pour une affaire de meurtre, il semble s’être volatilisé dans la nature. Du Bois suggère à Elizabeth de se rendre au Texas pour y mener discrètement son enquête. Prétextant une conférence, elle est accueillie chaleureusement dans cet État qui se veut progressiste.

Jesse Washington ? Oui, on le connaît : un féminicide l’a conduit derrière les barreaux… mais encore ? De fil en aiguille, Elizabeth découvre le sort tragique de cet homme ainsi que les photographies de l’horreur : celles qui détaillent les sévices endurés durant son lynchage et distribuées en ville… sous forme de cartes postales ! Bientôt, la curiosité de la suffragette éveille les soupçons des habitants de Waco, bien décidés à conserver dans l’ombre leur terrible secret.

Ce qu’on en pense

Basé sur la tragédie de Waco, nous plongeons au cœur d’une Amérique particulièrement raciste et sexiste.

Tout commence à partir d’un lynchage public au sud des Etats-Unis qu’une jeune enquêtrice va mettre en lumière dans le but de faire cesser la pratique. Un très long entretien avec les auteurs du livre se trouve à la fin pour développer et expliquer les multiples points et faits relatés dans l’histoire invraisemblable et pourtant bien réelle de cette aventure du début du 20e siècle.

Une importante lecture pour se rappeler que certains droits ont été acquis dans la douleur et que, particulièrement aux USA, le racisme fait et a fait beaucoup de ravage.

Overseas Highway

A propos de la BD

Sarafian, ancien pilote automobile ayant connu la gloire, s’est recyclé sans vraiment se ranger des bagnoles… Il dirige désormais un petit garage à Miami. Quand il tombe par accident sur Stacy, elle mène une existence paisible et vit de petits boulots. Plein de sympathie pour cette jeune femme au caractère bien trempé, qui n’a même pas le permis, il l’embauche pour aider son équipe. Mais Stacy se rend vite compte que les activités de ce garage ne se limitent pas à la mécanique… car il sert également de façade au trafic de la mafia cubano-américaine. Notamment pour le compte d’une organisation terroriste qui fomente des attentats contre le régime castriste !

Entre les visites surprises d’un parrain menaçant, les humeurs lunatiques de petits malfrats et les flingues brandis à tout va, Stacy tente de rester à sa place. Les ennuis commencent vraiment le jour où Sarafian doit prendre le volant pour acheminer des valises de billets verts à bon port et qu’elle se retrouve obligée de l’accompagner. A bord de la voiture, avec son vieux patron blessé et un coffre rempli de liasses, Stacy doit improviser tout au long d’une course-poursuite effrénée sur la mythique Overseas Highway menant à Key West.

Ce qu’on en pense

Le récit commence à pleine vitesse au cœur d’une course poursuite dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Ce n’est qu’après quelques pages qu’un flashback est fait pour nous expliquer qui sont les personnages et comment nous en sommes arrivés là.

Le style de la BD est particulièrement cinématographique et on pourrait tout à fait s’imaginer être dans un film d’action à bord du véhicule avec Stacy. On va s’attacher aux personnages principaux présentés qui semblent être des gens paumés ou has-been et qui pourtant nous donnent envie d’écouter et découvrir leurs histoires. Une lecture très agréable et une très bonne découverte.

Space Connexion T1

A propos de la BD

Le projet Space Connexion réunit des nouvelles « coup de poing » sous une thématique commune : la rencontre extra-terrestre ! L’humanité va t’elle péricliter dans une épidémie meurtrière, une apocalypse nucléaire ou un assèchement des ressources naturelles ? Ou au contraire, les progrès de la science vont-ils nous hisser vers la plénitude ? Vivra-t-on sous un régime totalitaire généralisé, ou les hommes découvriront ils enfin la clé de la cohabitation globale ?

Ce qu’on en pense

Ce premier volume sur deux comprend 4 récits, souvent remplis d’humour sur diverses interprétations de la rencontre extra-terrestre.

La dernière histoire, intitulée « pandémie » est particulièrement adaptée à notre époque actuelle et devrait vous faire sourire.

Excellents dessins, de belles couleurs et une lecture rapide et facile font de cette petite BD anthologique une recommandation personnelle.

