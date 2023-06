Conseils de lecture du week-end : 3 romans ados et jeunes adultes à dévorer

Voici une sélection de romans pour rêver et voyager au travers des livres. Ces livres s’adressent plutôt aux adolescents et jeunes adultes.

La rédaction vous donne son avis sur : Les Cités Rebelles, T1 ; Les Monstres de Papier de Ann Sei Lin (Lumen). Le Gardien des Brumes T1 : La Citadelle des Brumes, de Eva de Kerlan (Alter Real). Le jeu des couronnes T1 : De Miel et de cendres, de Kelly St Clare et Shannon Mayer (MxM Bookmark).

Les Cités Rebelles, T1 ; Les Monstres de Papier

Résumé

Kurara n’a jamais connu d’autre vie que celle de servante au Midori, un immense hôtel flottant dans le ciel. Un jour, pourtant, le gigantesque vaisseau est attaqué et abattu par un shikigami, un de ces redoutables monstres de papier qui, de temps à autre, perdent la raison et sèment la destruction au sein de l’empire.

Par chance, la jeune fille parvient à en réchapper, ce qui n’est pas le cas de son meilleur ami, grièvement blessé. Sa survie, elle ne la doit qu’à Himura.

Pliomage comme elle – quoique plus bourru dans son genre –, il est capable de donner forme et vie à ses créations de papier et a choisi de mettre ses talents au service d’un équipage de chasseurs de shikigami. Désormais passagère de l’Orihime, la voilà partie pour écumer le ciel, direction la cité céleste de Sola-Il. Son objectif ? Implorer l’aide de la princesse Tsukimi, seule capable de soigner son compagnon de toujours. Mais pour que cette dernière accepte de la recevoir, il va lui falloir devenir la meilleure pliomage de tout l’empire – rien que ça…

Pourquoi le lire

Sans être un coup de cœur, Les Monstres de Papier réussit dès le premier chapitre à envoyer le lecteur dans un monde parfaitement construit, inspiré de culture asiatique.

Le world-building est vraiment très imagé. Pleine d’action, l’histoire ne connaît pas de temps mort, le système de magie est original et rafraîchissant.

Le côté « pirates de l’air » est la cerise sur le gâteau. On s’attache aux personnages même s’ils ne sont pas énormément développés. Certes, les retournements de situation se devinent aisément et la fin arrive un peu brusquement – mais nul doute que la cible visée (jeunesse/ado) se laissera transporter sans mal à bord de l’Orihime ! Un très bon premier tome.

À partir de 12 ans

Le Gardien des Brumes T1 : La Citadelle des Brumes

Résumé

La citadelle qui abrite des êtres doués de magie doit être évacuée de toute urgence, les réfugiés qui s’y trouvent sont obligés de rallier un nouveau territoire secret. Le temps presse !

Il faut, pour ce départ soudain, récupérer les cartes qui leur permettront d’organiser leur périple.

Quand le mage Merlin demande au jeune guerrier Aidan et à la flamboyante Morgane, dernière magicienne descendante du peuple Phénix, de l’aider, ils n’hésitent pas une seconde.

Pendant qu’Aidan, accompagné de son frère aîné, se rendent en territoire ennemi pour rassembler les fameuses cartes, Morgane, elle, doit organiser l’évacuation et veiller sur la citadelle.

Pas le choix, les deux jeunes amoureux se séparent, la mort dans l’âme.

Pourquoi le lire

La Citadelle des Brumes est une belle surprise : si la première partie est un peu lente, donnant un sentiment de longueurs (avec une plume un peu répétitive), la deuxième partie au contraire se dévore !

L’univers est très bien développé et décrit en détails, et grâce aux multiples points de vue présents, les lecteurs pourront facilement s’attacher aux personnages (certains plus que d’autres !).

Les personnages ont d’ailleurs de belles complémentarités, tant en terme de capacités, de pouvoirs que de caractères et de comportements – essentiellement entre Aiden, Shawn et Morgane mais pas seulement. La suite promet de nombreuses aventures.

À partir de 16 ans.

Le jeu des couronnes T1 : De Miel et de cendres

Résumé

Quand l’Autre Monde, le royaume ancestral des faës, s’effondre, je suis la seule à savoir qui est responsable de sa destruction. Ce secret me coûtera la vie si je n’agis pas au plus vite. Désormais coupés de leur lien avec ce monde, les faës sont frappés par une vague de folie dévastatrice. Pour sauver mon peuple, je n’ai d’autre choix que de m’enfuir et quitter tout ce que j’ai gagné à la sueur de mon front.

Pourquoi le lire

De Miel et de cendres est le premier tome d’une trilogie : un peu long à se mettre en place, il faudra un peu de patience pour se retrouver au cœur du récit. Magie, complots, trahisons…

Le postulat de départ est intéressant, et l’attachement des deux personnages féminins promettaient de belles choses. Plutôt agréable dans son ensemble, la lecture est cependant entachée car redondante et par moments franchement lourde (Cinth est résumée à deux choses : « bonne en cuisine » et « grosse poitrine »).

Une lecture légère à garder pour des moments sans prise de tête. La nouvelle édition a une couverture magnifique, et l’éditeur a de très bons titres (comme Promesse de Feu, Kate Daniels ou Ivy Wilde pour ne citer que ceux-ci) – celui-ci ne m’a juste pas entièrement convaincu. Le deuxième tome, De Pluies et d’Os, sortira en librairie début juillet dans sa nouvelle édition.

Âge recommandé : 16+ ans. +18 pour les tomes suivants (présence de scènes de sexe détaillées)

Âge recommandé : 16+ ans. +18 pour les tomes suivants (présence de scènes de sexe détaillées)



