Conte sur Toi, un livre pour apprendre à se raconter en passant par l'écriture - IDBOOX

“Conte sur toi” est un ouvrage de développement personnel hors des sentiers battus. Laurence Bertinchamps, coach depuis 15 ans, a développé une méthode Feel good qui a fait ses preuves.



Aujourd’hui, elle publie « Conte sur Toi – Un grimoire de formules magiques pour vivre la plus merveilleuse et authentique des histoires ». Dans ce livre, la coach dévoile ses recettes pour mieux se conter !

A travers des exercices inspirés des outils du coaching et du développement personnel, Laurence Bertinchamps vous invite à découvrir la plus merveilleuse version de votre histoire.

Ce n’est pas un énième atelier d’écriture, non, l’objectif est tout autre.

Ce livre inspirant est parfait pour la rentrée. Passer par l’écriture et le narratif pour atteindre une forme de bien-être est à la portée de tous et l’autrice en fait la preuve dans “Conte sur Toi”.



Alors, poudre de perlimpinpin ou véritable technique, l’auteure nous en dit plus dans cette interview !

Conte sur toi, c’est un ouvrage assez étonnant qui emploie des techniques hors des sentiers battus, pouvez-vous nous en dire plus ?

En effet!

Conte sur toi c’est un livre qui invite ses lecteurs à s’initier à l’art de se raconter.

Il sort des sentiers battus dans la mesure où il mixe deux pratiques, celles de l’écriture et du développement personnel et interpersonnel.



J’ai voulu y expliciter ma pratique du coaching narratif, terme que j’ai choisi car il évoque l’accompagnement dans la réalisation de ses objectifs à travers le média de l’écriture et de la narration de soi.

Plus que des propositions incitant traditionnellement à l’écriture, ce livre utilise les outils du développement personnel comme une invitation à s’inventer la plus belle histoire à propos de soi-même.

Pourquoi Conte sur toi, plutôt que Compte sur toi ?

En apprenant à conter sur soi d’une manière juste et authentique, on peut compter sur soi pour dépasser les blocages et réaliser ses rêves. C’est un peu la promesse de ce livre qui contient diverses applications inspirées du développement personnel, de la programmation neurolinguistique, de l’hypnose, des métaphores, des constellations familiales, des théories des émotions.



Ces modèles sont réexpliqués à ma manière et je leur ajoute une touche créative permettant au lecteur de se lancer dans une narration plus conscientisée de leur histoire afin d’en modifier le cours et d’en devenir les auteurs uniques et authentiques.



Conter sur soi cela peut permettre de mieux se connaître, d’apprivoiser ses émotions, de vivre des relations harmonieuses, de développer sa créativité, et de découvrir ses valeurs.

Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples de ce qui est proposé au lecteur pour mieux «conter sur lui » ?

Ce livre contient à la fois des éléments théoriques qui visent à mettre en lien la narration et des modèles bien connus du coaching. Mais surtout il contient des propositions qui invitent le lecteur à se mettre à l’œuvre.



Un de mes exercices phare est le premier que je propose dans le livre. “Le mot présent”. Celui-ci consiste à s’interroger sur le mot qui peut traduire un état d’esprit au moment où le lecteur se livre à l’exercice.

Il s’agit de trouver un mot spontané qui peut être désagréable ou non conforme à l’envie qu’on pourrait avoir. Il est important de laisser s’imposer ce mot.

L’étape suivante est de créer un acrostiche avec ce mot.

A l’aide de chacune des lettres, on écrit un mot qui “guérit” si le mot est désagréable ou qui l’amplifie si le mot est agréable.

Avec tous ces mots, il est alors demandé de créer un mantra ou comme je l’appelle “une bénédiction” (qui signifie bien dire) qui va permettre de modifier l’état interne de départ.



Les effets de cet exercice sont très efficaces, lorsqu’on souhaite dépasser une émotion désagréable

Vous parlez de « formules magiques », pourquoi ? N’est-ce pas de la poudre de Perlimpinpin ?

Le mot “magique” peut en effet être perçu comme une expression naïve. Je l’ai sciemment choisie car elle évoque pour moi le pouvoir créatif de la parole. La formule Abracadabra viendrait de l’araméen “Eva Kedebra” et est une phrase qu’aurait, selon la légende, prononcé Dieu en personne. Elle signifie : “ Je crée selon mes paroles.”



C’est en ce sens que j’aime parler de formules magiques. Car les mots que nous prononçons et les histoires que nous racontons ont un fabuleux pouvoir de résilience. En effet, ils nous permettent de faire évoluer notre représentation de la réalité. Et par conséquent de mieux la vivre.

Dans votre livre vous impliquez et sollicitez beaucoup le lecteur, un peu comme si ce travail sur soi s’apparente à un jeu, pourquoi ce choix ?

Un jeu de mots en effet ! Une mise en “je” qui devient un jeu !

Mon envie est de faire comprendre au lecteur que tout en chacun a les capacités de réveiller sa créativité et de donner du sens à ce qu’il vit.

En proposant des exercices pratiques, le lecteur peut ainsi s’initier à cette pratique. Il se rend rapidement compte qu’il en est tout-à-fait capable et passe du Je de mots au jeu de mots. Cela devient une partie de plaisir !

Quand ont lieu vos ateliers d’écriture si l’un de nos lecteurs veut poursuivre l’aventure après la lecture de votre livre ?

Tout le programme de mes ateliers d’écriture est régulièrement mis à jour sur mon site contesurtoi.be .

Mes ateliers ont lieu en ligne ou en présentiel, en groupe ou sous forme de coachings individuels.

Je propose également ponctuellement des séminaires d’un ou deux jours sur des thématiques variées.

Les ateliers en ligne “toile de mots” vont reprendre dès le mois d’octobre, ils consistent à proposer aux participants à créer des textes, des histoires, des fragments ou de la poésie en faisant le lien entre ce qu’ils vivent et leur création. La toile évoque ce lien ainsi que celui qui se crée entre les participants, c’est un atelier inspirant et chaleureux.



Concernant les ateliers en ligne, j’anime également un atelier pour les jeunes de 15 à 23 ans. Un atelier pour se réfléchir, pour “encrer” son identité, c’est un atelier qui aide vraiment le jeune à mieux se connaître, à développer son estime de soi et à responsabiliser ses choix. Les ados ont trop peu d’occasions de s’exprimer, l’atelier leur permet de découvrir ce qu’ils ont à dire et par la même occasion de grandir et de s’affirmer.

