Cultes – Ce livre propose de découvrir 100 lieux mythiques de romans

Frantrippers lance une collection de beaux livres dédiée aux passionnés de cinéma, de romans, de pop culture et de séries !

Nous avons reçu Cultes ! 100 lieux mythiques de Romans. Dans cet ouvrage grand format à la mise en page soignée et ludique, on retrouve les plus grands auteurs de la littérature française et internationale.



George R.R. Martin, James Elroy, Stephen King, J.R.R. Tolkien, Emile Zola, Kafka, Primo Levi, Marcel Pagnol, Toni Morrison, Maxime Chattam et bien d’autres sont mis en lumière de façon étonnante.



Pour chaque écrivain, vous découvrez des photos d’archives, des anecdotes secrètes et l’histoire des auteurs. Et puis, on découvre ému, amusé ou ébahi un lieu mythique faisant partie d’un succès littéraire pour chaque romancier.



Par exemple, on retrouve une photo du Ministère de la Vérité de 1984 (George Orwell) situé à Londres, celle de l’Hôtel Métropole de Vienne dans Le joueur d’échecs (Stefan Zweig) ou encore le siège du MI6 de L’espion qui venait du froid de John Le Carré…



On va de surprises en surprises et on apprend des tas de choses passionnantes sur nos romans favoris !

“Cultes ! 100 lieux mythiques de Romans” est un livre étonnant, à offrir ou à s’offrir, on le picore au gré des envies !

