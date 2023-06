Daron Quest – Que se passe-t-il quand un héros de RPG devient vieux ?

Daron Quest est un manga décalé basé sur une idée originale. Que devient un héros de RPG quand il est frappé par la crise de la quarantaine ?

Daron Quest est un One-shot publié chez Omaké. Evan est un héros. C’est une légende. Il chasse les dragons et les monstres depuis son plus jeune âge.

Sa vie de héros est malheureusement sur le point de se transformer. Il vient d’atteindre le Level 41, autrement dit il a atteint l’âge canonique de 41 ans.

Il n’est plus aussi vif et rapide qu’avant et ses blessures guérissent plus lentement même avec de la magie. Tout à coup Evan ne peut plus rivaliser avec les jeunes de 20 ans. Il ne comprend pas. A-t-il a été frappé par une malédiction où est-ce simplement l’âge ?

Vous l’aurez compris Daron Quest est un manga qui ne se prend pas au sérieux. Il mélange humour, fantasy et crise de la quarantaine. L’auteur Satoshi Miyagawa ne fait pas dans la dentelle. Il joue la carte de l’humour gras et bien lourd.

Un héros de RPG face au temps qui passe

Son héros est perclus de rhumatismes, il a mal au dos, il voit flou et il a des trous de mémoire. Même son aura de héros a disparu. Le tableau dépeint est particulièrement sombre pour un héros de 41 ans.

Côté séduction cela ne va pas mieux. Il se transforme en un Jean-Claude Dusse dès qu’il voit une jeune fille passer devant lui. Il ne pense qu’à conclure. Bien entendu, tous ses espoirs tombent à l’eau.

Daron Quest est drôle mais l’humour au deuxième degré passe mal. Le message que veut faire passer l’auteur est assez maladroit. L’image renvoyée n’est pas très positive ni dans les relations avec les jeunes ni pour son héros stupide et qui n’a finalement que 41 ans.

Il y a quand même une note d’espoir. Rien n’est perdu car Evan est un vrai héro et il est prêt à se battre jusqu’au bout même contre le temps qui passe.

