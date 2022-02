Derrière les volets verts de Morgane Alves Prix des Etoiles 2022 - IDBOOX

Librinova a décerné les Prix des Etoiles à Derrière les volets verts de Morgane Alves.

Pour la sixième édition de son prix littéraire dédié aux auteurs autoédités, la plateforme qui aide les auteurs indépendants à se faire publier a récompensé le livre de Morgane Alves.

1550 manuscrits reçus pour le Prix des Etoiles

Le jury était parrainé par Mélissa Da Costa (auteure autoédité au départ et aujourd’hui classée dans les Tops de vente), et de l’influenceur littéraire belge, François Coune.



1550 textes ont concouru cette année. 9 ont été récompensés dans plusieurs catégories comme : L’Oeil du tueur d’Anaïs Cros, Bonhommes de Nabla Eellag, Le Brûleur de Loups de Brigitte Allegre.



Parmi eux, c’est la lauréate de la catégorie Émotions, Morgane Alves, qui a été désignée grande gagnante du Prix par le jury. Elle remporte un contrat d’agent littéraire avec Librinova, afin de lui permettre de trouver une maison d’édition traditionnelle et d’entamer sa carrière d’autrice.

A propos du livre

« Un roman coup de coeur, magistral, une écriture délicate. De la dentelle littéraire ! » – François Coune

« Une lecture tout en émotions. Une parenthèse de douceur malgré la douleur ! » – Mélissa Da Costa



Un matin, l’esprit de Joséphine, médecin de 34 ans, s’emballe lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte. En l’absence de son mari, Vincent, parti pour le week-end, son cœur se gonfle de ce bonheur à venir. D’ordinaire si mesurée, elle se laisse cette fois-ci perturber dans son quotidien huilé. Elle n’est sûre de rien, se dit qu’il est trop tôt pour se réjouir mais elle imagine déjà un monde plus grand en attendant le retour de Vincent.

Elle a hâte de partager avec lui ces images de jambes potelées, de poussette qui hoquète sur les pavés parisiens, de chambre de bébé dans leur appartement trop petit qui l’ont assaillie durant deux jours. Elle attend Vincent encore et encore le dimanche soir. Il ne rentrera pas.

Joséphine perd pied sans lui. Elle n’arrive plus à penser, à respirer, le cœur fracturé et le ventre habité. Le bébé devient une idée abstraite, voire abjecte. Devant la cruelle synchronisation des événements, elle se sent incapable de savoir si elle veut accueillir cet enfant.



Accablée par l’hésitation, percutée par les avis de ses proches, elle choisit l’inconnu, pour la première fois de sa vie, et part pour la Bretagne, sans rien d’autre que son chat Georges, dans une maison à restaurer. Elle s’enfuit et laisse à Paris ses amis et son associé, qui devra gérer seul le cabinet médical en son absence. Elle laisse tout derrière elle, même la décision qu’elle doit prendre.

