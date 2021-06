Des diables et des saints - Livre vainqueur du Prix Relay des Voyageurs Lecteurs - IDBOOX

Le jury de la 44 ème édition du Prix Relay des Voyageurs Lecteurs a désigné Jean-Baptiste Andrea, grand vainqueur de l’édition 2021 pour son livre «Des diables et des saints » (Ed. L’Iconoclaste).



Les organisateurs : Lagardère Travel Retail et Europe 1 organisent ce prix depuis 44 ans. L’objectif est de donner envie de lire pendant les vacances d’été.

L’enfance écorchée vive

Poétique, émouvant, poignant, voici les quelques qualificatifs qui viennent à l’esprit quand on lit et referme Des diables et des saints. Joe jouait du piano dehors, c’est peut-être un détail pour vous mais pour lui ça veut dire beaucoup…



Jean-Baptiste Andrea dépeint de façon sensible les enfances écorchées par les affres de la vie.

Son livre est aussi une aventure avec un grand A où l’espoir demeure. Une musique raisonne créant une alchimie qui laisse les émotions sortir au grand jour. Ce roman se lit rapidement, on ressent presque du chagrin quand on le termine.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

A propos de Des diables et des saints

Qui prête attention à Joe ? Ses doigts agiles courent sur le clavier des pianos publics dans les gares. Il joue divinement Beethoven. Les voyageurs passent. Lui reste.

Il attend quelqu’un, qui descendra d’un train, un jour peut-être.

C’est une longue histoire. Elle a commencé il y a cinquante ans dans un orphelinat lugubre.

On y croise des diables et des saints.

Et une rose.

