Deux DB coup de cœur – Dingo et Mickey en Don Quichotte et Picsou quand il était petit

“Dingo Quichotte” et “Picsou, le dragon de Glasgow” sont deux nouvelles BD Disney éditées chez Glénat. C’est un véritable coup de cœur.

Ces deux albums sont d’une qualité rare. Dingo Quichotte est une adaptation du roman de Cervantes et Picsou Le dragon de Glasgow nous fait des révélations sur l’enfance de Picsou. Elles sont conseillées pour les petits comme pour les grands.

BD – Dingo Quichotte

Cette BD est une adaptation du roman classique de Miguel de Cervantes. Dingo se transforme en Don Dingo de Castille et Mickey en Sanchito Mouse. Les deux personnages du roman collent parfaitement à leur caractère. Ils vont tous les deux partir chasser les moulins à vent ou plutôt les éoliennes.

Dingo et Mickey travaillent dans un magasin de BD. Les univers imaginaires laissent le premier indifférent tandis que le second est enthousiaste à chaque nouvelle sortie.

Tout va changer lorsque Dingo reçoit un carton rempli de livres sur la tête. Il se réveille comme possédé dans la peau de Dingo Quichotte. Il n’a plus qu’une idée en tête terrasser les géants qui menacent la ville. Il enfourche son fidèle destrier ou plutôt son sidecar et part à l’aventure avec son fidèle compagnon Sanchito Mouse.

Mais attention, tout ne se passe peut-être pas que dans la tête de Dingo. Une menace plane réellement sur la ville.

Un transfuge réussi de la littérature classique vers la BD

Fausto Vitaliano à l’écriture et Claudio Sciarrone au dessin nous offrent une BD splendide et captivante. Elle est pleine de trouvailles pour remettre au goût du jour l’histoire de Don Quichotte. Elle permet également de faire découvrir cette œuvre majeure de la littérature aux plus jeunes d’une façon originale. Dingo Quichotte est une BD incontournable.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter

BD – Picsou Le dragon de Glasgow

La BD Picsou Le dragon de Glasgow est du même niveau que la BD avec Dingo. Elle est éditée chez Glénat à l’occasion du 75ème anniversaire de Picsou. Il n’a pas pris une ride d’autant plus que cette BD nous plonge dans son enfance.

Elle nous fait découvrir le grand Picsou quand il était petit comme mentionné sur la couverture. On en apprend plus sur l’enfance de Balthazar Picsou et ses origines.

Ce canard Gripsou n’a pas toujours été aussi grincheux mais on ne vous en dira pas plus. Cette histoire est savoureuse et il faut la déguster sans rien en dévoiler.

On peut juste vous dire que l’histoire se déroule en Ecosse dans les années 1870. Le scénario est de Joris Chamblain et les dessins de Fabrizio Petrossi. L’histoire est touchante, captivante et les dessins splendides.

Les décors d’époque fourmillent de détails. C’est un vrai régal pour les yeux. Picsou Le dragon de Glasgow est un must have. Une BD à posséder absolument dans sa bibliothèque.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter

