Deux immenses succès du Webtoon adaptés en papier

Marry My Husband et High School Mercenary sont deux nouveaux transfuges de l’univers du Webtoon vers le papier.

Ils parlent de vengeance et de règlements de compte sur fond de violences conjugales et de harcèlement scolaire.

Marry My Husband et High School Mercenary font partie d’une nouvelle collection Michel Lafon. L’éditeur va adapter en version papier des Webtoon à succès sous le label Sikku / Webtoon. Ces séries sont proposées à 12,95€ au lieu de 14,95€, le prix habituel du marché.

Marry My Husband

Le scénario de Marry My Husband est original et prenant. C’est une histoire de vengeance avec un brin de romance. Ce drama est à la fois léger et fort puisqu’il traite d’un autre sujet grave celui de la violence conjugale.

L’héroïne se voit offrir une seconde chance et elle va tout faire pour ne pas revivre le même calvaire. On reste suspendu à ses décisions en espérant qu’elle ne retombera pas dans les mêmes pièges.

Marry My Husband est addictif et sait nous tenir en haleine avec quelques personnages vraiment détestables.

Marry My Husband – De quoi ça parle ?

Atteinte d’un cancer incurable, Kang Jiwon, 37 ans, n’a plus que quelques mois à vivre. Délaissée par un mari violent et infidèle, elle finit par succomber sous ses coups. Mais un miracle a lieu : elle se réveille dix ans plus tôt et va tenter d’inverser le cours de son destin.

Cette fois, les choses seront différentes car Jiwon compte bien se venger ! Son plan ? Faire en sorte que celui qui aurait dû devenir son mari épouse celle qui a causé sa perte.

High School Mercenary

Avec High School Mercenary, on fait le grand écart par rapport au style de Marry My Husband. High School Mercenary est un Webtoon d’action avec un focus sur le harcèlement scolaire. Le scénario alterne entre les séquences à l’école et les combats.

Ces sont deux univers à l’atmosphère visuelle différente. On passe de la violence froide des sévices à l’école à la fureur et au déchainement des combats. D’ailleurs, ces derniers sont particulièrement bien dessinés. La force de chaque coup transparaît à travers les pages.

Ce premier tome est très accrocheur. On sent que l’histoire va se développer dans les prochains volumes et qu’on va en apprendre plus sur le passé de ce héro taciturne.

High School Mercenary – De quoi ça parle ?

Seul survivant d’un crash d’avion, Ijin Yoo, alors âgé de 8 ans, atterrit dans un pays en guerre où il est secrètement entraîné pour devenir un mercenaire. Quelques années plus tard, il retourne dans son pays d’origine où résident son grand-père et sa petite soeur Dayeon.

Alors que Ijin tente de retrouver une vie normale, Dayeon est harcelée au collège. Cet événement réveille en lui ses instincts de combattant… et de justicier.

