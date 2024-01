Deux nouveaux de manga forts et intenses à découvrir

Nous vous faisons découvrir deux nouveaux de manga. The World is Dancing s’intéresse à la danse dans le Japon du XVème siècle. Cicatrices est à l’opposé. Ce manga aborde les thèmes de l’acceptation de la différence et de la transidentité.

Cicatrices

Cicatrices est le premier tome d’une nouvelle série de manga chez Vega Dupuis. Comme son titre le laisse supposer, ce manga traite de thèmes forts et difficiles.

De quoi parle Cicatrices ?

Ce manga raconte une histoire d’amour entre deux collégiens dans une petite ville de la campagne japonaise. Kyonosuke est un jeune garçon dont le visage est traversé par une cicatrice à la suite d’une greffe de peau.

Akira est une jeune fille trans de la même école. Kyonosuke fait face aux brimades de ses camarades tandis qu’Akira subit les coups de son père qui ne reconnaît pas son identité sexuelle. Leur rencontre et le début d’une relation amoureuse vont les amener à tenter de fuir cet environnement toxique.

Harcèlement, exclusion, solitude, transidentité, violence familiale, l’auteur aborde ses sujets graves avec délicatesse et intelligence à travers la rencontre de deux adolescents blessés par la vie. A la fois violent et plein de tendresse, Cicatrices est un beau message d’espoir contre le rejet de la différence. Cicatrices est un manga moderne et émouvant. Pour acheter ce livre cliquez ici ou cliquez ici

The World is Dancing

The World is Dancing est une nouvelle série de manga en 6 tomes, éditée chez Vega Dupuis. Elle est l’œuvre de Kazuro Mihara. The World is Dancing illustre la vie d’un personnage historique majeur dans l’histoire du théâtre japonais.

Entre le XIVe et XVe siècles, on y découvre la vie de Kan’ami Kiyotsugu et de son fils Zeami Motokiyo qui deviendra le créateur du théâtre No. Cet art traditionnel associe la danse, le chant, la musique instrumentale et un texte en forme de poème.

De quoi parle The World is Dancing ?

Le jeune Oniyasha répète aux côtés de son père, Kan’ami, grand maître de l’art du sarugaku, l’ancêtre du théâtre No. Ce garçon singulier s’interroge : « le corps de l’oiseau est destiné à voler, celui du poisson à nager.

Qu’en est-il de celui de l’homme ? ». Il occupe tout son temps à danser sans en comprendre l’intérêt, jusqu’à sa rencontre avec une femme misérable s’adonnant à une danse maladroite. Ému au plus haut point, il explore avidement l’univers du corps et du mouvement.

The World is Dancing est un plongeon dans la culture et les traditions japonaises. On y découvre l’importance des arts pour l’être humain et notamment celui de la danse. C’est une belle histoire pleine de vie illustrée avec des dessins à la fois plein de force et de délicatesse. Pour acheter ce livre cliquez ici ou cliquez ici

