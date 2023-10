Disney 100 – BD La souris du futur, un collector indispensable

Disney a 100 ans et pour célébrer cet anniversaire Glénat sort La souris du futur. Cette BD est absolument géniale.

The Walt Disney Company fête ses 100 ans. Disney a sorti de nombreux livres, jouets et autres produits dérivés spécialement créés pour l’occasion. La BD La souris du futur fait partie de produits collector. C’est une création originale qui rend hommage à Mickey et ses amis.

Disney a demandé à un collectif d’auteurs d’adapter en BD quatre grands classiques du court-métrage d’animation. Il ne s’agit pas de simples adaptations puisque ces histoires sont transposées dans un univers futuriste. Mickey, Donald et Dingo font un bond dans le temps.

Pour ses 100 ans Mickey va dans le futur

La BD rassemble 4 histoires : Lonesome Ghosts (1937), Trailer Horn (1950), Mr Mouse Take a trip (1940) Mickey’s Fire Brigade. Si nos trois compères enfilent des tenues de chasseurs de fantômes ou voyagent dans l’espace, l’esprit des court-métrages est respecté.

Chaque histoire adopte un style graphique différent. Elles sont toutes splendides mais on a un gros coup de cœur pour les dessins colorés quasiment pleine page de Camping exo planétaire et les crayonnés de Mickey Mouse fait un voyage spatial.

Cette création originale sera suivie d’un second tome en 2024, Le retour de la souris du futur. La souris du futur est un must have total. Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

