Fernand Léger, la vie à bras-le-corps, le catalogue de l’exposition

Si vous passez par Rodez arrêtez-vous au Musée Soulages, il y a jusqu’au 6 novembre une exposition sur Fernand Léger.

« Fernand Léger, la vie à bras-le-corps» retrace en 86 œuvres le meilleur de son art.

Fernand Léger au Musée Soulages

Par la couleur dont il clame les belles valeurs thérapeutiques, par les formes qu’il souhaite vives et les plus contrastées possible, par les sujets qu’il traite, choisis prioritairement dans le contexte de l’existence quotidienne, Fernand Léger n’a eu de cesse de clamer la vie, d’en révéler les beautés et de vouloir lui offrir le meilleur de son art.

Le milieu urbain qui lui inspire tant d’œuvres et dont il découvre et admire toute la puissance créatrice exceptionnelle dans la ville de New York; le milieu du travail, des hommes conduisant les machines ou perchés sur les échafaudages ; le temps des loisirs que l’avant seconde guerre mondiale a significativement allongé sont les sujets forts de son œuvre. Ils en forment même la trame essentielle, les éléments de base.

La frontalité affichée des personnages peints, le vis-à-vis direct des objets, le parti pris si résolu de l’artiste de tenir à distance ses sujets ne dissimulent pas sa réelle propension à se saisir des choses de la vie, à les empoigner, à les prendre à bras-le-corps.

Les Editions Gallimard et le Musée Soulages publient le superbe catalogue d’exposition de « Fernand Léger, la vie à bras-le-corps». Il permet à celles et ceux qui comme moi, ne peuvent voir l’exposition de profiter pleinement des splendeurs de Léger.

La mise en page et les photographies accompagnées par les commentaires éclairés de Maurice Fréchuret, Julie Guttierez, Ariane Coulondre, Benoit Decron, Nelly Maillard, nous transportent dans l’incroyable monde de Fernand Léger.

