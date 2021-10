François Truffaut, film par film - Une plongée dans l’univers du réalisateur - IDBOOX

François Truffaut est l’un des réalisateurs qui aura incontestablement marqué le 20e siècle. Retrouvez sa filmographie complète dans un livre magnifique.

François Truffaut, Film par Film est une véritable plongée dans l’univers de la figure emblématique de la Nouvelle Vague.

140 photographies, les films et l’homme

L’ouvrage de Christine Masson et Laurent Delmas laisse le lecteur déambuler dans les films de Truffaut, sur papier glacé.

Richement illustré de 140 photos on renoue avec : Les Quatre Cents Coups, Tirez sur le pianiste, Jules et Jim, La nuit américaine, Le dernier métro…

François Truffaut, est aussi un formidable découvreur et directeur d’acteurs. On se souvient de Nathalie Baye, Fanny Ardant, Jean-Pierre Léaud, Brigitte Fossey, Catherine Deneuve, Charles Aznavour…

Les textes compagnons de François Truffaut, film par film (éditions Gallimard et France Inter), nous invitent à découvrir les coulisses des films tournés par le réalisateur. Ils nous proposent aussi de mieux connaitre l’homme, sa façon d’être, son tempérament, et, bien sûr, son travail.



Ce très beau livre plaira aux cinéphiles bien sûr, mais aussi à celles et ceux qui ont envie d’en savoir plus sur Truffaut sa vie et son œuvre.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

