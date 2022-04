Frida Kahlo le livre avant l’exposition de septembre - IDBOOX

Frida Kahlo est aujourd’hui une star Adulée ou dénigrée, on ne peut nier pour autant, que son œuvre a apporté à l’art une vérité inégalée.

Le très beau livre baptisé sobrement Frida Kahlo (Gallimard) se concentre sur l’œuvre, la femme et ses démons. Helga Prignitz-Poda explore dans cette monographie tous les aspects de l’artiste. Ses textes courts vont à l’essentiel pour laisser la place aux toiles.

Cette nouvelle édition initialement parue en 2003, propose 47 œuvres sur les 100 que Frida Kahlo a créé. Certaines de ces toiles font des focus sur des points précis des œuvres. On adore les zooms (voir photo ci-dessous) sur les mains de l’artiste tenant une cigarette entourée de ses perroquets. De même pour les 3 photographies grand format sur l’autoportrait aux cheveux coupés.



Ce livre aux 176 illustrations, plaira aux fans de l’artiste et contribuera à éclairer les autres sur cette personnalité complexe, attachante, énigmatique, délirante qu’était Frida Kahlo. Son travail est indissociable de sa vie et de ses maux.

