Garce, hystérique et autres joyeusetés un livre qui tord le cou aux insultes - IDBOOX

C’est un dictionnaire sans l’être vraiment, c’est un bouquin bourré de “gros mots” mais à raison, c’est un outil pour réfléchir sur le sens réel des insultes.

Alice Pfältzer @je.suis.une.sorciere et Laetitia Abad Estieu @cestquoicetteinsulte , deux influenceuses sur Instagram, publient Garce, hystérique et autres joyeusetés dans la toute nouvelle collection Mango City.

Ce label porté par des influenceurs et influenceuses, se propose de traiter des sujets de société en mode décomplexé.

Fiotte, Ordure, Relou, Pétasse …

Le livre nous fait entrer dans le monde pas si merveilleux des insultes. Malin, acidulé et parfois un peu piquant, les autrices dépeignent avec textes, mots et arguments à l’appui, les insultes que certains utilisent au quotidien.

Au lieu de les montrer du doigt et de dire « c’est moche de dire ça » elles s’attachent à expliquer qu’on peut se réapproprier ces insultes sans discriminer.

Tous les thèmes sont abordés au travers d’insultes : racisme, sexisme, homophobie et bien d’autres sont décortiqués autour d’un dominateur commun les insultes.

Du mordant et une analyse accessible

Alice Pfältzer et Laetitia Abad Estieu se renvoient la balle, se complètent et surtout donnent parfois des arguments imparables. Et le point de départ de ces analyses débute toujours par un témoignage parlant.

Voici deux exemples : « Un jour mon beau-père m’a traitée de FEMINAZI, alors que je parlais d’écriture inclusive ». Ou encore : « Un jour, que je prenais le métro avec une amie, un homme nous a appelées les GOUINES, puis nous a demandé si on suçait».

Ces points de départ éloquents laissent ensuite la place à l’explication et à la réappropriation.

On ne pourra pas dire que tous les arguments avancés par les auteures de “Garce, hystérique et autres joyeusetés” sont convaincants, mais ils ont le mérite de nous faire aller plus loin sur le sens de nos insultes et sur leur portée.

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici



Dans la même collection aux Editions Mango

– Lâchez-nous la grappe, par Noémie @meufcocotte

– Chroniques de la trentaine TMTC, par @latrentainetmtc

Envie de lire ? Trouvez d’autres idées de lecture ici