GastronoGeek La cuisine dans Ghibli – Faites entrer un peu de la légende dans la cuisine

La nourriture occupe une place importante dans les films du Studio Ghibli. Qui mieux qu’un fan de pop-culture et cuisinier comme GastronoGeek pouvait réaliser un livre sur le sujet ?

La cuisine dans Ghibli est un livre de cuisine exclusivement consacré aux plats qui apparaissent dans ces films d’animation. On y trouve 35 recettes variées et savoureuses. Celles-ci sont replacées dans leur contexte avec le film et la scène où elles apparaissent. Thibaud Villanova vous guide ensuite pas à pas pour concocter ces petits plats.

Yakitori dans Pompoko, Tempura dans la colline aux coquelicots, le ramen dans Ponyo sur la falaise curry dans le château dans le ciel, le gâteau au chocolat dans Kiki la petite sorcière, vous allez pouvoir vous régaler en famille.

Yummy Ghibli : sucré, salé

Le livre propose aussi bien des recettes salées que sucrées qui donnent l’eau à la bouche. Elles sont simples à réaliser. Chaque étape est expliquée et détaillée. Ce livre est un véritable voyage dans les cuisines du Studio Ghibli.

On se laisse guider par la magie des films en piochant des recettes selon ses affinités. Certaines vous mèneront vers des plats iconiques japonais comme les gyozas ou les petits pains à la vapeur d’autres se révéleront plus originales. Vous irez manger des biscuits et des cupcakes pour le Tea Time avec Aya et la sorcière ou déguster la Tourte de Madame aux potirons avec Kiki la petite sorcière.

GastronoGeek a pensé aux néophytes en ponctuant son livre avec de nombreuses aides, astuces et explications sur les ingrédients de base. On y trouve même différentes recettes pour réaliser des bouillons, des pâtes, du pain ou de la brioche.

Le livre contient tous les secrets pour prolonger la magie des films dans votre cuisine. Si vous êtes un fan de cuisine et des films Ghibli, le livre est un incontournable.

Pour vous procurer le livre édité par Hachette Heroes Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Consultez d’autres chroniques ici