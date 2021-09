Georgia O’Keeffe la biographie d’une artiste inclassable - IDBOOX

En prolongement de l’exposition consacrée à Georgia O’Keeffe actuellement au Centre Pompidou, découvrez la biographie de l’artiste. (Réservez votre entrée)



Georgia O’Keeffe, une icône américaine, de Marie Garraut (Ed. Hazan) nous transporte dans la vie de cette femme aussi étonnante qu’énigmatique.

Femme émancipée, écologiste et artiste

Georgia O’Keeffe est une femme qui ne ressemble à aucune autre. J’ai découvert son travail lors d’un voyage à Chicago restant médusée par la puissance de ses fleurs gigantesques. Puis, me rendant au Nouveau Mexique, je me suis arrêtée à Santa Fe, la ville où l’art et la plénitude font couler une sève indescriptible. Partout l’artiste, la femme engagée, l’amoureuse de la nature a laissé des traces.

Fleurs voluptueuses, paysages, vues aériennes, désert, sont ses inspirations. Peintures, sculptures, photographies elle a travaillé tous les mediums.

Il se dégage de ses créations une sérénité étonnante. A propos de son travail elle disait : « Je sais que je suis incapable de peindre une fleur, je ne sais pas non plus peindre le scintillement du soleil sur le sable par un beau matin d’été, mais j’espère pouvoir à travers la couleur transmettre mon expérience de la fleur ou l’expérience que la fleur rend importante pour moi à un moment donné ».



Cette simple phrase résume une partie de l’énergie dégagée par Georgia O’Keeffe. Marie Garraut, nous apprend à mieux connaitre l’artiste incontournable, la femme, avec cette biographie qui se lit comme un roman !

