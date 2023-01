Giantkiller – Un super-héros entre les récits de Godzilla et de samouraï

Si vous ne connaissez pas Giantkiller de Dan Brereton, il faut immédiatement combler ce manque.

Ca tombe puisque Huginn & Muninn, vient d’ajouter à son catalogue un livre d’anthologie sobrement intitulé Giantkiller.

Ce personnage est à la croisée des chemins entre les superhéros des comics et les récits de Godzilla.

Il pourrait avoir le premier rôle d’un film d’exploitation américain des années 70 ou concurrencer Ultraman. Jack est issu d’un projet développé en laboratoire. Mi-homme mi-monstre, il a été conçu pour combattre les géants qui ont envahis la Terre.

Du haut de ses trois mètres, il est le seul espoir de l’humanité. L’histoire ne se résume pas à de simples combats. Il va croiser le chemin de Jill, une autre hybride à qui on a injecté du sang de Kaiju (Ce terme désigne les montres géants des films japonais comme Godzilla.) Ils vont découvrir que les choses ne sont pas aussi simples qu’elles paraissent.

Giantkiller – La chasse aux Kaiju est ouverte

Ce duo fait un peu penser à Hellboy transposer dans un autre univers. C’est un vrai régal, d’autant plus que cette édition ne vous laissera pas sur votre faim. Il contient l’intégralité des aventures de Giantkiller publiées depuis 1999. C’est beaucoup et en même ça paraît court tant elles sont captivantes.

Les combats sont épiques. On sent la force à travers chaque trait. Outre l’histoire vous apprécierez également le trait de Dan Brereton. Les plans sont spectaculaires et la mise en couleur splendide. On sent la force des combats et on en prend plein les yeux à chaque case.

Ce volume ne se limite pas aux aventures de Giantkiller. Il contient également une encyclopédie des kaiju, un cahier de croquis préparatoires et une galerie d’œuvres réalisées par les plus grands artistes comics.

La réalisation est de haute volée. Giantkiller fait partie des perles à posséder absolument dans sa bibliothèque.

Suivez ce lien ou ce lien pour l'acheter.

