Godzilla – Un beau livre pour célébrer le roi des monstres

Godzilla La grande histoire du roi des monstres est un beau livre édité par Huginn & Muninn. Si vous pensiez tout savoir sur Godzilla vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Godzilla La grande histoire du roi des monstres est une mine d’informations. Il retrace toute la carrière du célèbre « lézard » ainsi que tous les films qui lui ont été consacrés. La franchise a toujours été florissante et il y en a eu beaucoup.

Godzilla – Une star monstrueuse qui a traversé les âges

Godzilla est la star de plus de 30 films mais aussi de séries TV, de dessins animés, de jeux vidéo, etc. Il est une source inépuisable d’inspiration.

Il a vécu sous le règne de trois empereurs japonais avant de poursuivre sa carrière aux Etats-Unis. Le livre suit le même découpage. Ce sont les premières périodes Showa, Heisei, Millenium et Reiwa qui sont les plus intéressantes.

Elles nous ouvrent les portes des studios Toho avec de nombreuses images d’archives, des photos promotionnelles et autres pépites tirées des films à la gloire de big « G ».

Le livre est richement documenté avec de très belles illustrations. Quand on regarde ces splendides photos, c’est assez fascinant de se dire que ces monstres « carton-pâte » ont réussi à conquérir la planète.

Godzilla partage la vedette

Godzilla partage son succès avec une panoplie d’autres monstres. Les plus célèbres sont Ghidorah, le dragon à trois têtes, Mothra la mite géante ou encore King Kong. Les deux icones de la pop-culture se sont affrontées en 1962 dans un long métrage.

Il y a d’autres créatures improbables. On apprend par exemple que Godzilla a eu un fils en 1967. Godzilla affrontera Hedorah un monstre visqueux né de la pollution de l’eau, King Caesar un hirsute. Au-delà de leur apparence, ils ont tous un sens et reflètent souvent les peurs et les inquiétudes de la société.

Outre ces illustrations, ce livre est une vraie mine d’informations qui vous révélera tous les secrets de Godzilla.

La réalisation de cette édition se montre à la hauteur de la légende. La silhouette de Godzilla dessinée sur la couverture est granuleuse et reproduit la texture de la peau du roi des monstres.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités