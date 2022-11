Gold – Les ors d’Yves Saint Laurent le catalogue d’exposition, brillant

Le Musée Yves Saint Laurent et les éditions Gallimard publient Gold – Les ors d’Yves Saint Laurent.



Ce catalogue d’exposition dirigé par Elsa Janssen, directrice du musée, est le compagnon indispensable de l’exposition consacrée au couturier jusqu’au mois de mai 2023 (lire notre reportage).



L’ouvrage sobre et à la fois lumineux, nous immerge dans cette exposition où on découvre que tout ce qui brille n’est pas d’or.

Yves Saint laurent écrivait : « La gloire, j’aime la gloire. La gloire, c’est la fête. J’aime la fête. C’est gai. Ça brille. Ça étincelle […] La gloire ne se conçoit que dorée. Dorée à la feuille d’or. »



Dès les années 1960, l’or vient par touches illuminer les créations d’Yves Saint Laurent. Réminiscence des lumières d’Oran et de Marrakech, symbole du faste et de la fête, il orne aussi bien les pièces haute couture que le prêt-à-porter, inspire les bijoux et les accessoires. Il est également omniprésent dans la collection d’oeuvres d’art qu’il constituera patiemment, tout au long de sa vie, avec son compagnon Pierre Bergé

Gold – Les ors d’Yves Saint Laurent est un catalogue chic et passionnant à l’image d’YSL. Les textes et les témoignages permettent d’avoir une vision à 360 degrés sur les créations de l’artiste et sa vie. Plus de 100 illustrations parfois inédites complètent l’ouvrage.

Si vous avez envie de briller en fin d’année, allez voir cette très belle exposition et découvrez ce catalogue absolument !

