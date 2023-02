Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard – Un livre aussi beau que le jeu

Mana Books publie un Artbook sur Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard. Mettez de la magie dans votre bibliothèque.

On ne présente plus le jeu Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard. Il est sur toutes les lèvres. Ce jeu de rôle immersif ouvert nous replonge dans la magie des livres Harry Potter mais à une autre époque. Le joueur est transporté au XIXème siècle.

Nous ne reviendrons pas sur la qualité intrinsèque du jeu mais tous ceux qui ont déjà exploré ce monde s’accordent à dire qu’il est graphiquement splendide. Le Livre L’Art et la création de Hogwarts Legacy ne laisse aucun doute sur ce point. Il lui rend hommage avec une réalisation somptueuse.

Cet artbook rassemble les secrets de conception et les plus beaux artworks du jeu vidéo. On peut vous assurer qu’ils n’ont rien à envier à ceux des films de la saga.

Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard – Un livre aussi riche que le jeu

Au passage, cet ouvrage nous fait prendre conscience du travail de recherche phénoménal effectué par les équipes de développement du jeu. Décors, personnages, créatures, cinématique, objets, ouvrez grand les yeux et savourez.

Au-delà des belles images, ce livre bénéficie d’un découpage original avec des chapitres qui expliquent comment a été conçu et pensé chaque étape du jeu : Première mission, Là où débute notre histoire, etc. Il contient de nombreux textes, interview, croquis et illustrations qui vous donneront encore plus envie de jouer à Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard.

Le livre Hogwarts Legacy, est un incontournable si vous aimez le jeu ou la saga Harry Potter. L’héritage de Poudlard est assuré.

