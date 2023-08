Holyland – Une plongée dans l’univers des combats de rue

Holyland est un manga de Kōji Mori publié chez Vega Dupuis. Cette histoire nous entraine dans l’univers des combats de rue.

Passez votre chemin si vous êtes un adepte des récits fantastiques peuplés de créatures et de héros avec des super-pouvoirs. Holyland est un manga réaliste qui nous entrouvre les portes d’un monde où règne la violence et la brutalité. Nous avons lu le tome 1 et le tome 2 de cette série qui compte 18 volumes.

L’auteur se penche sur l’errance de bandes d’adolescents qui s’affrontent dans les rues à la nuit tombée. Les plus faibles deviennent des victimes soumises à la loi des gangs et des voyous.

Yuu Kamishiro est un garçon timide et mal dans sa peau. Il se fait persécuter et harceler dans son lycée jusqu’au jour où il va riposter. Il se révèle être un combattant hors-pair et il va commencer à se faire un nom.

A travers cette histoire l’auteur met en évidence le mal-être des adolescents. Perdus et abandonnés par des adultes absents, ils cherchent à se faire une place dans ce monde violent. Les combats de rue vont être le moyen pour Yuu de se faire une place dans la société mais aussi de défendre les faibles et se faire des amis. Ça sent le vécu.

Holyland – Réaliste jusque dans les combats réalistes

Le thème d’Holyland est dur. On pourrait presque le comparer à un Fight Club pour ados. Il ne ménage pas le lecteur et il en va de même des combats. Ils sont réalistes. Ils ne s’éternisent pas. Les premiers coups font mouche et mettent KO l’adversaire avec des dégâts tout aussi réalistes.

L’auteur renforce ce côté presque documentaire en ajoutant des commentaires mais aussi des descriptions et des explications sur les techniques employées et les dommages causés.

Les dessins collent parfaitement à cette ambiance. Ils sont fins et détaillés mais ne jouent pas dans la catégorie spectaculaire. L’auteur se concentre sur les personnages et il utilise des lignes claires pour atténuer la brutalité des combats.

On pourrait juste lui reprocher d’avoir affublé ses personnages d’une expression figée. Le héros a un visage angélique qui donne en permanence l’impression de ne pas comprendre ce qui lui arrive, ni ce qu’il fait là. C’est un choix volontaire de l’auteur mais cela n’enlève rien à la qualité de ce manga.

Suivez ce lien pour l’acheter le tome 1.

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 2.

Suivez ce lien pour l’acheter le tome 3.

Cliquez sur ce lien pour acheter le tome 4.

Le résumé de Holyland

À Holyland, il n’y a qu’une seule loi, celle du plus fort. Les gangs sont nombreux et les victimes également. Les plus faibles ont peur car les plus forts n’hésitent pas user de méthodes plus brutales les unes que les autres. Heureusement, un « chasseur » inattendu va faire son apparition et changer l’ambiance qui règne à Holyland !

Yuu Kamishiro, effacé, timide, et faible à première vue, est un lycéen sans histoire. Pourtant, un jour, attaqué par un gang de voyous, il riposte et découvre alors qu’au fond de lui se cache un combattant capable de faire tomber les plus forts bandits de la ville.

Son surnom résonne alors dans tout Holyland : le « chasseur de gangs » ! Grâce à ce titre, Yuu décide d’atteindre son nouveau but : avoir sa place dans le monde, et se faire des amis.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités