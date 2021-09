How I Live Now – L’histoire de Daisy maintenant en BD - IDBOOX

How I Live Now est un BD pour adolescents ou adultes publiée chez Glénat. Cette œuvre est l’adaptation du livre éponyme de Meg Rosoff, également porté au cinéma sous le titre “Maintenant, c’est ma vie.”

L’histoire forte prend une nouvelle forme sous la plume de Lylian et les pinceaux de Christine Circosta. Elisabeth ou plutôt Daisy comme elle préfère qu’on l’appelle est envoyée dans la campagne anglaise loin de son New York natal.

L’adolescente habite chez une tante où elle fera la rencontre d’Edmond. Rien ne semble ternir ce bonheur inédit jusqu’au jour où une guerre éclate. Le chaos s’installe l’éloignant de sa famille.

Dans un monde devenu subitement violent et sans pitié, Daisy n’a plus qu’une idée en tête retrouver sa famille, Edmond et sa petite parcelle de bonheur.

How I Live Now – Une BD à la fois dure et pleine de tendresse

How I live Now se déroule en deux temps. Dans la première partie on découvre les émois d’une adolescente pleine d’interrogations. Elle touche du doigt le bonheur lorsque tout bascule.

La guerre éclate. Son monde si paisible devient sans pitié dans la deuxième partie. On ne voit aucun combat mais on ressent cette violence et cette brutalité qui monte crescendo.

Quelques pages montrent les horreurs de la guerre, elles ne sont pas à mettre entre toutes les mains.

Les dessins réalisés avec une ligne pure renforcent cette atmosphère oppressante. Les pages sont parsemées de coquelicots comme un fil rouge dans la vie de Daisy et une bouffée d’espoir quand tout semble aller au plus mal.

How I Live Now est une vraie pépite à la fois dure et pleine de sensibilité qui dépasse le cadre des premiers amours d’adolescents. On ne peut pas rester indifférent.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter la BD How I Live Now Envie de lire ?

RDV dans notre Coin lecture ici