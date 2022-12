Idées cadeaux – Et si vous offriez une Box livre Kube ?

Kube est un concept très original qui permet de découvrir des lectures en fonction de vos thèmes favoris avec un petit plus qui donne encore plus de charme à la lecture.

Vous ne connaissez pas encore ? Vous devriez, suivez le guide on a craqué sur trois coffrets !

En partenariat avec la Fnac, Kube a conçu 3 box sympas propices à la découverte et à la lecture. Voici quelques infos alléchantes qui devraient vous plaire sur les différents concepts.

Le Coffret Cosy Mystery

Ce coffret en édition limitée va vous faire entrer dans un monde d’énigmes et de mystères. Il contient 4 livres d’enquêtes passionnantes.

« Les thés meurtriers » d‘Oxford de H. Y. Hanna, « Les chroniques de Bond Street » de M.C. Beaton, « Miss Silver entre en scène » de Patricia Wentworth, » Vous avez dit meurtre ? » d’Agatha Christie.

Pour agrémenter votre lecture so British vous recevez, en plus des livres du thé de chez English Tea Shop, des confiseries Jelly Babies de Queen and King, et, une préparation bio de la maison Marlette pour réaliser chez vous les célèbres scones. Vous craquez ? Cliquez ici





Le coffret Corée

Vous êtes un adepte de la culture asiatique ? Vous préparez votre voyage en Corée ? Cette box est pour vous !

Le coffret contient les livres : « Kim Jiyoung, née en 1982 » de Cho Nam-Joo, « Cuisiner coréen » de la célèbre influenceuse Caroline Hwang, « L’arbre nu » de Keum Suk Gendry-Kim et Sang chaud de Kim Un-Su.

Et pour pimenter le tout, la box contient de délicieuses gourmandises : de l’huile de sésame Ottogi, des algues grillées et du Sikhye, une boisson sucrée non alcoolisée à base de riz. 맛있게 드세요 (bon appétit) Cliquez ici

La box douceur zen

Pour cocooner et vous faire du bien, voici une box Feel Good ! Elle contient des livres propices à la détente et au bien-être. « Malgré Tout » de Jordi Lafebre, « Prenez le temps de vivre » de Haemin Sunim, « La librairie de la place aux Herbes » de Eric de Kermel, et, » Et il me parla de cerisiers, de poussières et d‘une montagne … » d’Antoine Paje.

Pour accompagner ces moments douillets de lecture, recevez dans la boite : un savon doux comme une caresse, de la maison Donkey‘s and Co. Des guimauves fruitées de Chez ce cher Serge, un marque-page et une tasse d‘un généreux chocolat chaud MoMe. Vous le voulez ? Cliquez ici





