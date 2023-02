Idées Manga et Webtoon à lire en février

On profite du week-end pour vous parler de trois manga et Webtoon lus à la rédaction. Nous espérons que ces lectures vous inspireront.

Nous avons sélectionné : Seule la mort attend la vilaine T1, de Suol et Gwon Gyeoeul (Kotoon). Gourmet Détective T1, de Akiko Higashimura (Delcourt/Tonkam). Elle, de Qta Minami (Pika Graphic).

Seule la mort attend la vilaine T1

Résumé

Une aventure romantique et dangereuse au cœur d’un jeu vidéo aux règles peu ordinaires.

Après avoir enchaîné les parties du dernier jeu mobile à la mode, une jeune femme s’endort. À son réveil, elle se rend compte qu’elle s’est réincarnée dans un des personnages du jeu : Pénélope, la fille adoptive du duc Eckhart. Elle joue le rôle de l’antagoniste, celle dont la mort est assurée à chaque partie. Afin d’échapper à une fin funeste, la jeune femme devra faire des choix difficiles pour se faire apprécier de son entourage, à commencer par sa propre famille.

Pourquoi le lire



Depuis plusieurs années, les isekai (genre dans lequel un ou des personnages sont transportés dans un autre monde, autre univers…) ont le vent en poupe et il n’est donc pas évident de se renouveler.

Seule la mort attend la vilaine intrigue dès son premier tome, et arrive à créer un mélange détonant entre situations réelles difficiles (familles recomposées, violences domestiques…) et romances virtuelles un peu clichées.

Rapidement, le webtoon surpasse nos attentes et nous tient en haleine grâce à des dessins magnifiques et un scénario qui ne laisse aucun répit.

La lecture de « Seule la mort attend la vilaine » reprend des concepts connus (isekai, visual novel…) mais fonctionne et cela se révèle vite addictif !

Gourmet Détective T1

Résumé

Si vous deviez mourir demain, quel serait votre dernier repas ? Goro Akechi est un célèbre détective privé qui a un petit bureau à Omotesando. Il aime la bonne cuisine et se retrouve souvent à résoudre des affaires mystérieuses. Akechi implique également Ichigo Kobayashi une vendeuse de bento dans ses aventures, faisant d’elle son assistante.

Pourquoi le lire

La nouvelle série de Akiko Higashimura (« Tigre des neiges » et « Tokyo Tarareba Girls » édité par Le Lézard Noir, « Trait pour Trait » chez Akata). Et quel plaisir !

Ce premier tome présente des personnages extravagants, attachants, dans deux enquêtes qui ne sont pas là pour nous faire deviner les coupables.

Les enquêtes sont également l’occasion d’aborder des problèmes sociétaux. Certains aspects du scénario ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les interactions entre Sherlock et Moriarty, l’intérêt pour la cuisine en plus.

La force d’Akiko Higashimura réside bien dans ses personnages, leurs différences et leur complémentarité… mais aussi par son habileté à mélanger humour, situations absurdes et moments dramatiques. On adore.

Elle

Résumé

Couronnée de succès pour l’ouvrage que lui a inspiré le suicide de sa mère, Yuu se retrouve confrontée à l’angoisse de la page blanche lorsqu’il s’agit de commencer un nouvel opus. Lors d’une séance de dédicaces, elle rencontre une jeune femme énigmatique, Eru, avec qui elle va rapidement nouer une relation profonde. Eru la soutient et l’encourage sans rien attendre en retour, si ce n’est que Yuu écrive l’oeuvre la plus aboutie de sa vie…

Pourquoi le lire



Le one-shot est adapté du roman « D’après une histoire vraie » de Delphine Vigan. L’adaptation de Qta Minami s’éloigne de celui-ci me dit-on (j’avoue ne pas l’avoir lu). La mangaka a un style graphique particulier qui va à l’essentiel.

D’ailleurs, l’auteur construit ingénieusement son récit ; on ne peut nier la tension grandissante. La relation entre les deux femmes est bien entendu au centre du récit, qui tourne peu à peu au thriller psychologique. Le succès, le revers de la célébrité mais aussi la pression (qu’on s’impose et celles des autres) sont abordés dans le manga.

