Illuminations – Un recueil de nouvelles hallucinantes signé Alan Moore

Illuminations est le premier recueil de nouvelles d’Alan Moore publié chez Bragelonne. Vous le connaissez certainement en tant qu’auteur de Comics.

Alan Moore a révolutionné le genre avec des œuvres complexes comme Watchmen, V pour Vendetta ou From Hell. Illuminations rassemble neuf histoires courtes surprenantes.

L’imagination débordante d’Alan Moore

Magie, mystère, rêve, folie, préparez-vous à un voyage fabuleux. Vous y croiserez des créatures d’outre-monde, des fantômes et même un cerveau de Boltzmann façonneur de l’univers pendant le Big Bang.

Accrochez-vous. Une incursion dans l’univers d’Alan Moore ça se mérite. C’est un auteur brillant mais le suivre dans ses réflexions n’est pas toujours évident. On est parfois aussi déboussolé que ses personnages après avoir lu certaines nouvelles.

L’auteur est un virtuose à l’imagination débordante qui nous emmène loin. Ses récits sont aussi profonds que ses comics. Derrière chaque histoire, il pose des questions fondamentales sur la vie. Illuminations est un vrai petit bijou difficile à qualifier d’un genre en particulier. Il oscille entre science-fiction, anticipation et récit métaphysiques.

Ce livre est riche à l'image de son œuvre. Vous n'en ressortirez pas indemne. Si vous êtes un fan d'Alan Moore ou un amateur de littérature fantastique jetez-vous dessus.



Illuminations ça parle de quoi ?

Dans la première des nouvelles, la relation intime entre deux spécialistes de l’amour sorcier connaît de tragiques ramifications. Dans une autre, une créature surnaturelle infiltre le groupe de passionnés de paranormal qui est justement censé étudier ses congénères.

Dans celle qui donne son titre au recueil, un nostalgique décide de retourner dans la station balnéaire de sa jeunesse et constate que, malheureusement, le passé n’est jamais bien loin.

Et dans la monumentale novella qui retrace sur soixante-quinze ans l’histoire abracadabrante et kafkaïenne des représentants majeurs de l’industrie des comics, Moore nous révèle le coeur sombre et palpitant du business des superhéros.