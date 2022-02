In The Land of Leadale – La rencontre entre les RPG et les Manga - IDBOOX

In The Land of Leadale est un Shonen qui réunit manga et jeux vidéo. Il est édité chez Doki Doki.

Si vous aimez les jeux vidéo et les manga, In The Land of Leadale devrait vous plaire. Cayna est une haute-elfe qui vit dans le monde Leadale.

Cela n’a rien d’original ? Sauf que Cayna n’est autre que Keina Kagami une jeune femme morte dans un accident 200 ans auparavant et que Leadle est un monde virtuel.

C’est un jeu vidéo auquel elle jouait très souvent. Elle se réincarne dans ce personnage mythique sans comprendre ce qui lui arrive. Ca devient tout de suite beaucoup plus intéressant.

In The Land of Leadale – Un manga avec les codes des RPG

Keina va devoir réapprendre à vivre sous sa nouvelle identité avec tout ce que cela implique. Elle doit comprendre et réapprendre à vivre dans un univers virtuel où les règles ne sont plus les mêmes.

Désormais, Keina est une puissante elfe avec des pouvoirs magiques et tout ce que cela implique. Elle doit se trouver un but. In The Land of Leadale est une histoire originale pleine d’humour et de surprises.

Elle mélange les codes des RPG avec ceux des manga. On voit Cayna découvrir ses pouvoirs et augmenter ses compétences comme dans un jeu vidéo. La jeune héroïne doit effectuer des tâches pour progresser et avancer dans sa quête.

Ce premier volume se concentre sur Cayna et sa prise de conscience de son nouvel état. On imagine qu’elle va gagner en assurance et devenir une vraie héroïne. Trois autres volumes sont sortis au Japon et la série est en cours. On a adoré In The Land of Leadale.

En attendant la parution des prochains volumes en France, vous pouvez patienter en regardant l’adaptation animée sur Crunchyroll.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le manga.

