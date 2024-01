Jeux Olympiques : Les fabuleux exploits des premières sportives

À quelques mois des JO 2024 en France, Mélina Gazsi nous propose de découvrir un livre étonnant, attachant et passionnant.

Les Fabuleux Exploits des Premières Sportives est un ouvrage grand format. Il retrace le destin incroyable de plus d’une centaine de femmes sportives du Moyen Âge à nos jours.

Ces portraits sont aussi l’occasion de comprendre pourquoi ces femmes ont voulu se mesurer à un univers masculin. Il analyse aussi pourquoi elles ont choisi un sport plutôt qu’un autre.

On découvre par exemple le fabuleux parcours de Margot La Hennuyère, première femme à jouer au jeu de paume au 15e siècle.

On fait la connaissance de Louise Armaindo, première championne de cyclisme en 1882 ou encore, plus proche de nous, Serena Williams, la première joueuse noire de tennis la plus titrée.

Les Fabuleux Exploits des Premières Sportives (éd. DBS) est agrémenté d’une jolie mise en page et d’illustrations. La lecture est agréable et nous donne envie de courir un 100 mètres !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre, cliquez ici ou cliquez ici.

