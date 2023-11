Kadath L’inconnue – H.P. Lovecraft adapté dans une BD horrifique

Kadath L’inconnue est une adaptation graphique de La Quête onirique de Kadath l’inconnue de H.P. Lovecraft, éditée chez Black River.

Adapter en BD une histoire du maître du fantastique-horrifique n’était pas une tâche facile. Les récits de H.P. Lovecraft sont souvent complexes et touffus. L’auteur, Florentino Florez a réussi à faire le tri pour extraire l’essence de cette quête onirique pour en faire quelque chose de plus digeste.

Tout en restant fidèle à l’œuvre de H.P. Lovecraft, la BD a été simplifiée avec une narration plus rythmée. Les auteurs se sont également autorisés quelques variations par rapport à l’histoire originale.

Les chats, par exemple, occupent une place beaucoup plus importante dans la BD pour rendre l’histoire plus lisible. Les connaisseurs comprendront et les autres seront confortés dans l’idée que les chats dirigent le monde.

Les fans de H.P. Lovecraft peuvent se rassurer. Kadath L’inconnue reste fidèle à l’esprit Lovecraft. Le héros Randolph Carter se perd toujours dans ses rêves entourés de monstres fidèles à la mythologie Lovecraftiennes.

Les dessinateurs Guillermo Sanna et Jacques Salomon ont réussi à reproduire l’univers de H.P. Lovecraft. Ils nous plongent dans les abimes de l’esprit avec des créatures toutes plus horribles et cauchemardesques les unes que les autres.

Cette BD est une très bonne adaptation qui ne rebutera pas les fans de H.P. Lovecraft et séduira les néophytes férus d’histoires d’horreur.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter la BD.

De quoi parle Kadath L’inconnue ?

” Hei! Aa-shanta nygh ! Va-t’en ! Renvoie les dieux de la Terre dans leur repaire de Kadath l’inconnue, et prie l’espace tout entier de ne jamais me rencontrer sous mes mille autres formes…; car je suis Nyarlathotep, le Chaos Rampant ! ”

Randolph Carter, voyageur au pays des rêves, tente de ne pas se réveiller avant d’avoir atteint son objectif, l’inaccessible Kadath : la demeure des dieux, un lieu de fantastique et d’imagination débordante. Carter parcourt un monde rempli de menaces et de monstres abominables, mais aussi de palais, de cités exubérantes et de paysages qui rappellent à l’homme son rôle insignifiant sur le gigantesque échiquier cosmique.

Quelles sont les raisons de continuer quand tout autour de soi est terrifiant et mortel ? Kadath peut apporter des réponses à cette question !

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités