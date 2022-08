Khamsa Khamsa Khamsa – 5, 5, 5 les photos qui protègent

L’exposition Khamsa Khamsa Khamsa est actuellement présentée à la Galerie Huit à l’occasion des Rencontres de la photographie d’Arles.

Khamsa Khamsa Khamsa (Actes Sud) c’est aussi un livre discret et poignant où Julia Gat raconte son enfance et celle de ses sœurs et frères. En quelques photographies, elle qui décida à 10 ans de ne jamais oublier le regard de l’enfant, elle pose ses photos comme une protection.



Khamsa veut dire 5 en arabe. Répété trois fois c’est un mantra qui invoque la protection de celles et ceux qu’on aime. Les juifs aussi reprennent cette incantation qu’on signifie par les mots ou le geste en posant 3 fois la main sur la tête des êtres chéris.



Julia a grandi dans une « bulle » ses parents étant adeptes de « l’instruction en famille » elle n’a jamais été à l’école mais n’a pas pour autant rien appris. Aujourd’hui elle est photographe.



Au travers de son objectif elle dégage une puissance folle nous permettant de rencontrer sa famille au fil du temps mais aussi de nous interroger sur nos propres vies.



Concept ovni me direz-vous, peut-être, mais le grand angle de vie proposé par Julia Gat ne doit pas être balayé du revers de la main. Au contraire, on l’accueille avec bienveillance, on respecte son rôle protecteur et pacifique. 5,5,5 sur ceux qu’on aime !

