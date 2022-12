Kimono, l’incroyable catalogue de l’exposition !

Si vous suivez IDBOOX vous avez peut-être découvert notre reportage sur l’exposition Kimono.

Si vous ne l’avez pas encore vu l’expo du musée du Quai Branly, découvrez la ici.



Pour compléter cette sublime exposition dédiée au vêtement le plus emblématique à travers les âges, Les Éditions de La Martinière et le musée publient Kimono. Ce catalogue est à la hauteur de l’expo.

Kimono le beau à l’état pur !

Imaginez, ce catalogue pèse plus de 2kg et fait plus de 300 pages. La couverture violette, accompagnée d’un Kimono sublime, réhaussée d’une lettrine argent est juste fantastique. Avant même de l’ouvrir, on part déjà au pays du Soleil Levant !



Apparu pour la première fois au XIIIe siècle, le mot « kimono » désigne « la chose que l’on porte sur soi ».

Plus qu’un simple habit, le kimono est considéré par les Japonais comme un fleuron de leur patrimoine. Ce livre explore les significations vestimentaires et culturelles du kimono, et son influence sur la mode.

Il est accompagné d’un livret inédit avec les interviews d’Anna Jackson, commissaire de l’exposition, et de Serge Mouangue, artiste et créateur de mode.



Illustrations splendides, mise en page soignée, chaque page nous fait voyager à travers le temps. Cet ouvrage tisse avec délicatesse l’histoire du Kimono, ses évolutions, ses mutations, son arrivée en Occident.

Kimono est plus qu’un catalogue d’expo, c’est un objet à part entière à posséder dans sa bibliothèque pour qui aime la mode et le Japon !

