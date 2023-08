La BD Roméo et Juliette – La célébrissime romance autrement

Roméo et Juliette c’est l’histoire mondialement connue mise en lumière par Shakespeare.

Mais quand celle-ci est portée en bande dessinée elle prend une autre dimension, surtout si les auteurs s’appuient sur la nouvelle écrite vers 1530 par Luigi da Porto « Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti »

Dans cette version de Roméo et Juliette, les auteurs Clotilde Bruneau, Luc Ferry et Gianenrico Bonacorsi rendent l’histoire accessible à tous les publics grâce au scénario et aux illustrations immersives.



Le dossier qui complète l’histoire à la fin du livre permet de mieux comprendre l’origine première de la légende. Cet album publié chez Glénat, est un bon moment de lecture si vous aimez la BD et les histoires d’amour impossibles.

A propos de l’histoire

Vérone, 1330. Ennemis jurés, les Cappelletti et les Montecchi se cherchent indéfiniment querelle. Le gouverneur de la ville rêve de mettre fin à cette inimitié, en vain. Si la paix doit un jour apaiser les deux familles, elle viendra d’un mariage… Car Roméo Montecchi aime une Cappelletti, Juliette ! Au péril de leur vie, les deux amants décident de s’unir en secret devant le Frère Lorenzo di Reggio. Hélas, suite à un nouveau bain de sang dans les rues de Vérone, Roméo est condamné à l’exil. Juliette, inconsolable, sera promise à un autre homme…

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités