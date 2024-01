La Discothèque Idéale Vinyle – Plus de 1000 pochettes de disques réunies dans un livre !

La Discothèque Idéale Vinyle : la Culture de la Pochette, est un livre exceptionnel de par sa taille, son poids et surtout son sujet !

Les équipes musique de la Fnac ont concocté un ouvrage impressionnant à destination des mélomanes amateurs d’art et de messages !

1000 pochettes Revival !

Ce livre grand format pèse plusieurs kilos et recense plus de 1000 pochettes de vinyles. Il nous fait comprendre l’importance de la pochette dans la culture musicale à travers les albums les plus mythiques.

Tous les styles musicaux sont passés en revue.

Ce magnifique livre présente en grand format les couvertures des disques les plus célèbres, mais ne s’arrête pas là. Il propose plusieurs focus sur certaines illustrations.

On apprendra par exemple tout sur la genèse et la réalisation de l’album de Grace Jones par Jean-Paul Goude, ou encore en découvrant l’interview de Jean-Baptiste Mondino à propos de Prince.



Le livre souligne que les pochettes de disques ont utilisé et magnifié diverses formes d’expression artistique, comme la photographie, l’illustration et le graphisme. Il met en avant le travail de nombreux artistes qui ont créé des visuels époustouflants dans un cadre contraint de 30×30 cm.



De Nirvana à Pink Floyd en passant par Yes, Gainsbourg, Balavoine, Joe Dassin, Eagles, Supertramp, NTM et des centaines d’autres, on s’envole littéralement pour un voyage incroyable à travers le temps sur plus de 500 pages ! La Discothèque Idéale Vinyle n’est pas juste un beau livre, il est aussi passionnant par son contenu édito !

Si vous êtes fans de musique et adeptes de la pochette de disque, ce livre est un incontournable !

