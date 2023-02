La mâchoire de Caïn, le polar dont les pages sont imprimées dans le désordre

Si vous aimez les énigmes, les mystères, les enquêtes arrêtez-vous un instant sur La mâchoire de Caïn.

A l’occasion de son 70e anniversaire, Le Livre de Poche publie une nouvelle édition du roman d’Edward Powrys Mathers. Mais attention ce livre enferme des secrets que vous allez devoir découvrir.

La mâchoire de Caïn le livre casse-tête !

Cette édition est totalement folle. L’énigme littéraire La mâchoire de Caïn a été imprimée « accidentellement » dans le désordre. Ce sera à vous de remettre l’histoire dans l’ordre. Saurez-vous trouver les meurtriers et les 6 victimes ?



La préface d’Hervé Le Tellier en dit long sur le chemin qui vous attend avec son éloge à Torquemeda alias Edward Powrys Mathers.

En 100 pages vous allez faire marcher vos petites cellules grises pour trouver LA solution. Soyez vigilant le chemin est semé d’embûches et l’énigme est diabolique.



Lors de la parution du livre en 1934, l’éditeur proposait une récompense de 15£ à celui qui saurait remettre en ordre les pages de La mâchoire de Caïn, aujourd’hui, utilisez les bas de pages pour vos notes, des ciseaux et votre sens de la déduction et peut-être gagnerez vous 1000 euros et un an de livres !

Préparez-vous pour le puzzle le plus dément !

Depuis 1934, seulement trois personnes ont réussi à résoudre l’énigme de La Mâchoire de Caïn : êtes-vous suffisamment fort pour rejoindre leur rang ?

Pour ma part je n'ai pas réussi à percer le mystère de ce livre, mais je me suis beaucoup amusée !

