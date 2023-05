L’affaire Agatha Christie – Un roman original fidèle à la reine du crime

L’affaire Agatha Christie est un roman captivant, qui mêle habilement fiction et réalité. Ce livre écrit par Nina de Gramont est paru aux éditions Le Cherche midi.

Ce roman s’inspire d’un épisode très particulier de la célèbre romancière anglaise qui a défrayé la chronique et suscité de nombreuses spéculations.

Affectée par la mort de sa mère et meurtrie par le souhait de son mari de la quitter pour épouser sa maitresse, Agatha Christie disparaît le 3 décembre 1926. Elle réapparait 12 jours plus tard sans donner d’explication. Sa disparition reste encore aujourd’hui un mystère.

L’affaire Agatha Christie – Un mystère résolu ?

Nina de Gramont s’appuie sur cet événement pour développer un roman qui oscille entre fiction et réalité. L’auteure imagine ce que la romancière a fait pendant ce laps de temps.

Il faut être patient et attendre plus d’une centaine de pages avant d’entrer dans le vif du sujet. On découvre dans un premier temps la vie intime d’Agatha Christie avec son horrible mari Archie.

Le récit des événements est confié à Nan O’Dea sa maîtresse. Ce point de vue original fait naître un sentiment dérangeant. On a du mal à adhérer à son récit face à la détresse d’Agatha Christie. C’est trop réaliste.

Le roman alterne ensuite entre son point de vue, celui de l’inspecteur chargé de l’enquête, et celui d’Agatha Christie. L’histoire prend alors l’allure d’un de ses romans. Le mystère s’épaissit et le suspens reprend le dessus.

On ne vous dévoilera pas ce qu’a fait Agatha Christie pendant sa disparition mais vous ne serez pas déçus ! Avec un style fluide et naturel, Nina de Gramont nous sert une intrigue captivante, qui rend hommage à la reine du crime.

L’affaire Agatha Christie est un livre original qui mélange avec réussite fiction, biographie et roman policier historique.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

De quoi parle L’affaire Agatha Christie ?

Londres, 1926. Agatha Christie a trente-six ans. Au rythme de succès littéraires plus éclatants les uns que les autres, elle fréquente une société glamour qui se réunit lors de somptueuses fêtes et de week-ends dans de belles maisons de la côte anglaise.

Sa fascination pour le drame et le mystère n’ont, semble-t-il, aucune répercussion sur sa vie privée. Jusqu’au jour où son mari lui annonce sa liaison avec la jeune Miss Nan O’Dea et son intention de divorcer pour l’épouser. Là, tout s’écroule. Agatha accuse le coup. Puis disparaît. C’est la stupéfaction.

La police du pays est mobilisée. La presse à sensation s’en mêle. Tout le monde se demande ce qui est arrivé à la romancière. Est-ce une fuite délibérée ? Et surtout, quel rôle la maîtresse de son mari a-t-elle bien pu jouer dans cette étrange histoire ?