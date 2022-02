L’affaire de la banque Glyn une histoire vraie qui se lit comme un roman - IDBOOX

“L’affaire de la banque Glyn” est une histoire incroyable mais véridique qui se déroule à la fin des années 1830.

Cet ouvrage détaillé, touffu, dense est la passionnante histoire d’une étrange « ligue de faussaires européens » qui a réellement existée. Des personnages aux profils variés et atypiques font équipe pour organiser une escroquerie bancaire internationale.



Leur plan prévoit de subtiliser l’équivalent de 800 millions d’euros d’aujourd’hui, une somme astronomique qui pourrait déstabiliser l’économie mondiale.



Pour construire L’affaire de la banque Glyn, Olivier Cabiro, fondé de pouvoirs d’une banque d’affaires et bibliothécaire à Paris a mené une enquête dans les moindres détails. Jamais cette affaire n’a été révélée au grand jour avec tant de détails et de précisions. L’auteur a effectué un travail de bénédictin pour retracer cette incroyable arnaque digne d’Ocean Eleven !



La fraude va-t-elle fonctionner jusqu’au bout ? Les hackers du 19e siècle vont-ils réussir leur coup ? Nous ne répondrons pas à la question, car L’affaire de la banque Glyn se lit comme un roman, c’est quasiment un Page Turner qu’on ne veut pas spoiler !



Outre l’aspect du casse, l’auteur nous met aussi en immersion dans une époque à la rencontre de gens tous droits sortis d’un roman classique.

Si vous aimez les aventures haletantes, sur fond d’histoire vraie, découvrez L’affaire de la banque Glyn (Ed. Vendémiaire), ce livre mériterait qu’on en fasse un film !!

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

