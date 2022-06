L’art clandestin le 1er livre sur l’anonymat dans l’art

« L’art clandestin – Anonymat et invisibilité, du graffiti aux arts numériques » est un ouvrage inédit par son sujet et son traitement.

Pour la première fois, on parle ouvertement de l’anonymat dans l’art public (art urbain, art de rue et art numérique).

Emmanuelle Dreyfus et Stéphanie Lemoine abordent ce sujet si méconnu. Elles entrent au cœur de cette invisibilité pourtant très visible de par les œuvres qui fleurissent, pour décortiquer par le menu les raisons, les fondements, et le choix presque militant de ces artistes.

On les croirait dans la Warp Zone ils sont pourtant bien là sur nos murs ou sur le Web. Seuls ou collectivement ils cultivent le mystère. Banksy, War ! (voir photo ci-dessous) et d’autres préfèrent rester dans l’anonymat, pour créer, envoyer des messages, nous alerter et nous faire réagir.

D’autres préfèrent la toile du web pour s’exprimer. A qui appartiennent ces œuvres, quel est leur statut juridique ?

Dans L’art clandestin (ed. Alternatives), les deux journalistes mènent l’enquête. Elles proposent un livre dans lequel on peut fouiller pour en savoir plus et dévoiler une part du mystère. Abondamment illustré, l’ouvrage apporte un éclairage intéressant sur cet art ou plutôt ces arts et surtout sur ces artistes qui passent sous les radars, Online ou IRL.

On les appelle artiste urbain, street artistes, graffeurs, artivistes, hacktivistes ils font passer leur art avant leur personne comme une réponse à notre société qui privilégie la starisation ou les influenceurs à la petite semaine. Leur démarche est personnelle et presque politique, les différents entretiens contenus dans le livre en sont un témoignage rare et passionnant.

Plongez sans hésiter dans L’art Clandestin !

War ! à gauche