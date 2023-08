L’Art de la prophétie : quand un auteur réinvente la Fantasy

L’Art de la prophétie est le premier tome de la saga L’Art de la guerre (rien à voir avec Sun Tzu ou presque pas…).

Ce roman fantastique épique de Wesley Chu se déroule en Asie. Il s’inspire de la culture asiatique et des arts martiaux. Jian est le jeune héros mais la véritable héroïne est Taishi, la maîtresse des arts martiaux magiques.

Une fresque spectaculaire !

L’art de la prophétie (Bragelonne) raconte l’histoire d’un groupe de personnages improbables qui doivent sauver le royaume d’un dieu-roi immortel et cruel, alors que la prophétie qui annonçait la venue d’un héros s’avère être fausse.

Ce livre est très original, il réinvente la fantasy et le style Wuxia (genre littéraire chevaleresque chinois). L’auteur a su créer un univers riche et complexe. On y trouve ce qu’il faut de magie, de politique, de religion, de philosophie, le tout avec beaucoup d’humour.

Les scènes d’action sont grandioses et les personnages attachants et complexes. Tout cela et bien plus encore, donne une saveur particulière à la lecture.

On est happé par la façon dont l’auteur renverse les clichés du genre fantastique. Il s’écarte du schéma classique en explorant les conséquences d’une prophétie erronée. En découle pour les personnages des choix difficiles face à l’incertitude et au doute.

C’est le premier tome d’une saga appelée L’Art de la Guerre. Elle est actuellement en cours de développement chez Sony Pictures Entertainment.

Et il est clair qu’à la lecture on est transporté dans une aventure hors des sentiers battus à la manière d’un film à grand spectacle.

Si vous avez envie de sortir de votre zone de confort cette fresque est pour vous ! Vous dévorerez les 600 pages d’un trait !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités