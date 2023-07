Le cahier d’entraînement cérébral – Un guide pour faire marcher vos méninges

Profitez des vacances pour entrainer votre cerveau et décupler ses capacités !

Le cahier d’entraînement cérébral (C4hier d’entr4înement c3r3bral) de Nadia Bouli et Kamel Kajout (double champion du monde de lecture rapide) est disponible !



Avec ce guide publié chez Marabout, les deux compères se donnent une mission, vous aider à exercer votre mémoire et à exploiter au maximum les capacités de votre cerveau.



Concentration, lecture rapide, mémorisation, MindSE7 (MindSET), n’auront plus de secrets pour vous.

Ce guide pratique et malin est super bien fait. Les fiches grand-format sont claires et précises. Les exercices sont concoctés de façon intelligente. C’est un pas-à-pas pour faire marcher vos petites cellules grises qui sort des sentiers battus. Sous la forme de jeux vous participez à la lecture du guide que vous pouvez picorer au gré de vos envies.



Intéressant, ludique et efficace ce cahier de vacances vous aide certes à ne pas ramollir votre mémoire mais aussi et surtout à vous sentir mieux dans votre peau !

