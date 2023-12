Le livre de cuisine officiel de Netflix – Un livre de cuisine Tudum jusqu’à la dernière miette

Poussez la porte de la cuisine de Netflix et préparez des bons petits plats comme dans les plus grandes séries et films de la plateforme de streaming.

Le livre de cuisine officiel de Netflix est mitonné par l’auteure Jen Garner et supervisé dans la cuisine de Netflix. Il est édité en France par Mana Books.

Quand Netflix se met à faire de la cuisine

Ce livre ne se contente pas de proposer des listes de recettes en lien avec les productions Netflix. Il a été conçu dans le plus pur esprit « Tuduuuum », c’est-à-dire pour vous divertir et passer un bon moment.

Emily in Paris, Squid Games, Cobra Kai, Ozark, The Witcher, Narcos, Stranger Things, ce recueil contient en tout 57 références à des films séries ou émissions populaires de Netflix.

Le nombre de recettes est encore plus important. Elles sont variées et de qualité. Elles n’ont pas été faites à la va vite pour bénéficier de la notoriété de Netflix.

De Emily in Paris à Squid Games d es recettes Tudum

Le livre se divise en différents chapitres. Le premier est consacré aux hors-d’œuvre et à l’apéritif. Vous pourrez grignoter des Onion Rings du film Glass Onion, des Crab cakes de l’épave de Outer Banks ou des Mini Sloppy Johnny de Cobra Kai.

D’autres sections abordent les recettes sous l’angle de la cuisine familiale ou les saveurs du monde. Vous allez voyager au Mexique avec Narcos, en Espagne avec Casa de Papel ou en Corée du sud avec Extraordinary Attorney Woo.

Le Livre se termine avec les inspirations sucrées avec par exemple un splendide gâteau échiquier de la série Le jeu de la Dame.

Des marathons

Ces chapitres sont complétés par des Marathons. Les séries les plus populaires de Netflix comme Squid Game, Stranger Things et La chronique des Bridgerton sont ici sous forme de marathons à faire entre amis.

Vous retrouverez des idées de décor, un dresscode, des d’activités et bien sûr des recettes pour vous mettre dans l’ambiance en regardant les séries. C’est une idée amusante et originale.

Le livre de cuisine officiel de Netflix est un livre de recettes très alléchant, parfait pour un cadeau de Noël.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

