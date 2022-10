Les animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore – Revivez le film dans votre salon

Le film Les animaux Fantastiques – Les secrets de Dumbledore et sorti en salle en avril 2022. La magie continue dans votre salon.

Gallimard Jeunesse vous propose de revivre la folle aventure du film Les secrets de Dumbledore confortablement assis chez vous. L’éditeur a publié le texte intégral du film de J.K. Rowling et Steve Kloves.

Si vous avez vu le long métrage, le livre vous transporte littéralement aux côtés d’Albus Dumbledore, de Norbert Dragonneau et Jacob Kowalski dans leur lutte contre le magicien Gellert Grindelwald.

Les secrets de Dumbledore – Des bonus sur les coulisses du film

Loin d’être une simple transcription des dialogues du film, le livre est enrichi d’illustrations, de dessins et d’anecdotes sur les coulisses des Secrets de Dumbledore. Le script est entrecoupé d’autres bonus très intéressants notamment des explications du producteur David Heyman et des acteurs principaux comme Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne ou Jude Law.

On en apprend ainsi plus sur l’énigmatique Dumbledore, la magie très spéciale de Norbert ou la relation entre les Manticores et les lucioles.

Les secrets de Dumbledore – Le texte du film est un ouvrage indispensable à tous les fans des Animaux fantastiques et de l’univers d’Harry Potter. Le livre est en plus servi par une splendide couverture.

