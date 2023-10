Les Combats invisibles – Le Webtoon pour dénoncer et lutter contre le harcèlement

Les Combats invisibles est un Webtoon engagé et nécessaire. Taous Merakchi, Mashi et Karim Alliane, mettent tout leur talent pour parler de harcèlement.

Grâce à ce Webtoon, les auteurs dénoncent, décryptent les mécanismes et donnent les clefs pour combattre le fléau du harcèlement.

A propos du livre Les Combats invisibles

Océane est une collégienne toute simple. Ce qui signifie que, comme la plupart des filles du collège, elle est malheureusement commentée, jugée ou moquée par certains garçons au gré des tenues qu’elle porte et poste parfois sur les réseaux. Une attitude qui possède un nom : le harcèlement ! Car quatre collégiens ont carrément créé un groupe whatsapp de notation des filles… Heureusement, Océane, aidée par sa copine Lou (la future chanteuse à succès !) mais aussi par ses autres amis, ne va pas se laisser faire ! Même si la perspective d’un drame reste toujours possible lorsque l’on se bat pour des droits aussi simples et banals que le simple port d’un crop top…

Pourquoi le lire

Les Combats Invisibles est une série de 4 tomes manga et un webtoon qui aborde des thèmes sensibles et très actuels.

Les dessins colorés sont un “enrobage” pour traiter un sujet sérieux qui s’adresse à tous !

Les Combats invisibles (K Factory) est soutenu par l’association e-Enfance/3018 et Little Spark.

Le livre s’appuie notamment sur des témoignages de familles, jeunes, d’associations pour parler de ce sujet sans tabou.

On ne peut que saluer cette belle initiative, qui libèrera on l’espère la parole pour celles et ceux qui souffrent de harcèlement.

