Les filles qui mentent – Un polar islandais glaçant

“Les filles qui mentent” est un polar islandais d’Eva Bjorg Aegisdottir sorti aux Editions de La Martinière qui va vous glacer le sang.

Les polars islandais ont une saveur particulière. A l’image du pays, ils sont à la fois beaux et d’une dureté incroyable. L’auteure s’empare avec aisance et succès de ces éléments en y ajoutant une touche personnelle.

De quoi parle le livre Les filles qui mentent ? On retrouve Elma, ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik. Voulant échapper à la folie de la capitale, elle s’installe à Akranes, un petit village. Lorsque le corps d’une femme est découvert dans un champ de lave, elle se charge de l’enquête avec son équipe.

Elle va peu à peu mettre à jour les secrets et les mensonges de ce village en apparence si paisible.

Eva Bjorg Aegisdottir – Une nouvelle référence du polar islandais

Il faut préciser que Les filles qui mentent est la deuxième aventure de l’inspectrice Elma. Je dois vous avouer ne pas avoir lu le premier roman d’Eva Bjorg Aegisdottir. Cela ne gène pas a compréhension de l’histoire mais comme d’habitude on passe à côté de certaines subtilités sur la psychologie du personnage.

En tout cas, cette enquête troublante dans la froidure de l’Islande nous a donné envie de lire le premier. C’est un bon signe pour les histoires à venir.

Eva Bjorg Aegisdottir est présentée comme le nouveau prodige du polar islandais. On aurait tendance à dire qu’elle est en bonne voie. Deux histoires à des époques différentes s’entrecroisent avec des portraits de femmes sans concession qui font face à l’adversité. Rien ne leur est épargné. On découvre peu à peu les liens entre ces deux récits et l’horreur de la situation.

On ne s’ennuie pas une minute même si le développement de l’histoire prend son temps. Cela permet de se délecter de cette atmosphère lourde et pesante spécifique des polars islandais. L’intrigue n’est pas si facile à démêler et le dénouement à réussi à nous surprendre.

On vous recommande chaudement ce thriller psychologique.

