Les histoires vraies des créatures fantastiques Deyrolle, un bestiaire étonnant

Licorne, griffon, oiseau-éléphant ou encore Grand cète, Kraken, les animaux fantastiques ont toujours suscité beaucoup d’intérêt chez les humains.

Ils sont sujets à toutes les légendes, mais quelles sont leurs véritables histoires ?

Pour répondre à cette question, Jean-Baptiste de Panafieu épaulé aux illustrations par la talentueuse Camille Renversade nous transportent dans un monde mystérieux.



Les histoires vraies des créatures fantastiques (Ed. Plume de carotte) est un livre étonnant et intriguant. Illustré à la façon des fameuses planches Deyrolle (NDLR : si vous ne connaissez pas la boutique Rue du Bac à Paris courrez-y), cet ouvrage nous permet d’apprendre des tas de choses sur ces créatures mythiques.



L’auteur segmente ce bestiaire en 5 chapitres : les bêtes terrestres, les bêtes à ailes, les bêtes humaines, les bêtes marines, les bêtes étranges. Pour chaque section, il nous fait entrer dans l’intimité de chacun des bestiaux.

Pour chaque thème on découvre les monstres et leurs merveilles. La préface précise : « Si les créatures de ce livre sont toutes fantastiques, les histoires, elles, sont authentiques ». Le ton est donné, on entre sidéré dans un monde inconnu.



Ce livre s’adresse à tous les passionnés de bêtes mythiques, l’angle choisit est original. On fera peut-être quelques cauchemars au final ou alors on se laissera porter vers un univers insoupçonné, à vous de choisir.

