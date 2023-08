Les instants suspendus, le nouveau Philippe Delerm loin du bruit et de la fureur

L’été est encore là, ça sent encore le sable chaud et l’huile solaire. La rentrée et l’automne approchent, c’est le moment de lire le dernier livre de Philippe Delerm.

Les instants suspendus (Seuil) vient de paraître, et l’auteur nous propose 43 nouvelles. Au programme, humour, poésie, instants graves et introspection. Delerm arrête le temps pour mieux le contempler et nous offre une partie de ses réflexions sur la vie et plus encore.



Le style de l’auteur est toujours simple et élégant. Comme pour New York sans New York ou La vie en relief, Il sait capter l’attention du lecteur avec des détails qui font la différence.

Le mystère du Coca, Lumière du soir, L’album de l’expo, chaque titre de chaque nouvelle est savamment pensé.

En 2 pages chacune, c’est tout un univers qui s’ouvre au lecteur. Pour certains textes on s’en fiche, ça ne fait pas mouche. Mais pour d’autres, on a envie de se poser pour mieux se suspendre à ses mots et nous surprendre.

Les instants suspendus, c’est un recueil de textes courts qu’on picore au gré du temps qui passe. Entre évidence et délire total, on adhère ou pas, pour ma part, j’ai trouvé ce livre pile dans l’air du temps…

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités