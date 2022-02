Les larmes du vin, le roman gouleyant de Daniel Picouly - IDBOOX

“Les larmes du vin” est le nouveau roman de Daniel Picouly. C’est une bio sans être bio, et c’est sans conteste une ode au breuvage mais aussi à la littérature, l’amour et la famille.

Le point de départ du livre est celui-ci : Daniel Picouly, puisqu’il joue son propre rôle dans cette histoire, va être introniser Chevaliers du Tastevin, au prestigieux château du Clos de Vougeot.



L’écrivain se prépare à la cérémonie, il doit intervenir par deux fois, pour remercier ses pairs et les sponsors. Epaulé d’Eymeric qui fait office de roi du protocole, de coach et un peu de psy il va tenter de trouver les mots…

Qu’importe le flacon pourvu …

Pourtant, Les larmes du vin n’est pas juste cela. C’est une autobiographie originale, prenant comme fil… rouge (de préférence) le vin.



L’auteur profite de cette bonne bouteille pour se raconter. Défilent alors ses premiers souvenirs d’enfance liés au vin, il évoque sa grande famille… la petite blanche et le grand noir, ses parents, sa fratrie composée de 12 frères et sœurs, ses amours…



On boit ses mots le regard attendri, tout en s’interrogeant sur nos premiers souvenirs autour du vin. Flashback dans le passé, anecdotes, humour jalonnent Les larmes du vin (Albin Michel).

On se laisse emporter par l’ivresse, on se marre et surtout on est touché par ce texte si personnel même si Daniel Picouly se décrit comme le « cancre des cépages, l’ignare des vignobles, l’incroyant des grands crus. » Les larme du vin est un roman définitivement gouleyant !

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

