Les lions endormis – Une BD de Joana Balavoine, la fille de… - IDBOOX

« Je m’appelle Joana Balavoine. Ce nom de famille qui représente beaucoup pour des millions de gens, il fut d’abord pour moi le symbole d’un grand vide et d’une grande absence. Le nom d’un personnage très connu, que moi je n’ai pas connu. Et qui fut pourtant mon père. »

Avec Les lions endormis, Joana Balavoine raconte sa descente aux enfers. Anorexique puis toxicomane, elle ira loin très loin dans le déni, la chute, l’addiction, la prise de conscience puis la prise en main de sa vie.

Joana est la fille de Daniel Balavoine, chanteur célébrissime en France, il décède en janvier 1986, sa fille, naitra quelques mois après sa mort.



Toute la BD porte sur une période de la vie de la jeune femme, paumée, droguée mais épaulée par de fidèles amis.

Au travers du scénario (Sylvie Gaillard) et de fabuleuses illustrations (Fanny Montgermont), on vit de l’intérieur le calvaire enduré par Joana.

Être la fille de … n’est pas simple, d’autant plus quand on a n’a pas connu cette étoile qui a illuminé par sa voix et son engagement des millions de fans. Alors Joana parle bien entendu de son addiction, mais crie aussi son manque, le manque de ce père qu’elle ne connait qu’à travers sa tombe et l’héritage qu’il a laissé.



Les lions endormis (Bamboo – Grand Angle) est une bande dessinée forte, poignante et lumineuse à la fois. C’est aussi un magnifique hommage à l’artiste, au papa, un témoignage qui ne laisse pas insensible !

La fin de l’album est enrichi d’une interview de Joana sur son combat face à la drogue.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre papier ou ebook Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici

